BASKETBALL France - Etats-Unis / SANS PUB 06:29-08:42 Direct

QT1 - 1:10 - FRA 20 - 17 USA

Charles se rattrape par deux fois, les deux fois dans la raquette d'un bras roulé. Entre temps, Fauthoux, trouvée par Johannes, avait inscrit deux points de plus d'un double-pas main droite !

QT1 - 1:59 - FRA 18 - 13 USA

C'est encore très bien défendu par l'équipe de France qui gêne considérablement Charles dans sa décision de tir. Air-ball et balle aux Françaises, qui prennent cinq points d'avance grâce à Rupert !

QT1 - 3:22 - FRA 13 - 13 USA

Deux lancer franc pour Fowles, qui a subi la faute de Ciak. L'Américaine les réussit pour ramener son équipe à égalité.

QT1 - 4:11 - FRA 13 - 11 USA

Les joueurs de Valérie Garnier sont bien rentrées dans leur match, elles ne laissent passer que très peu d'occasions de punir leurs adversaires. Là encore, Gray est gênée à longue distance et les Bleues récupèrent la balle.

QT1 - 5:20 - FRA 13 - 11 USA

Et les Bleues passent devant grâce au shoot de Miyem depuis la droite !

QT1 - 6:24 - FRA 9 - 9 USA

Les Françaises reviennent à hauteur des Américaines grâce à Williams qui s'est faufilée jusqu'au panier.

QT1 : 7:20 - FRA 5 - 9 USA

Et le tir primé de Williams qui fait du bien !

QT1 - 8:15 - FRA 2 - 7 USA

Sortie de Gruda après deux premières fautes. Les Américaines sont conquérantes à l'intérieur et mènent déjà de 5 points.

QT1 - 9:51- FRA 0 - 2 USA

C'est parti ! Ce sont les Etats-Unis qui récupérent la première possession et qui inscrivent le premier panier par Griner.

Valérie Garnier donne ses dernières consignes, le match ne va pas tarder à débuter. Rappelons que les Bleues se sont d'abord inclinées face au Japon, avantr de battre le Nigéria avec aisance.

Une défaite pourrait donc suffire aux joueuses de Valérie Garnier.

Les Bleues, 3e derrière le Japon et les Etats-Unis, peuvent encore se qualifier. Pour cela, elles doivent assurer un goal average supérieur à un autre troisième de groupe.

Bonjour à toutes à et tous, et bienvenue sur Eurosport pour suivre EN DIRECT le dernier match de la phase de groupes de basket féminin entre l'équipe de France et la Team USA. Coup d'envoi à 6h40 !

