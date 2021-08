S'abonner Déjà abonné ? Se connecter BASKETBALL Espagne - Etats-Unis / SANS PUB 06:30-08:43 Direct

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 41 - 36 (QT 2)

Claver rentre ses deux lancers francs, et Lillard en réussit un seul en réponse.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 39 - 33 (QT 2)

Le panier de Rodriguez est ramené à deux points. Lillard marque de prêt.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 40 - 31 (QT 2)

Enfin un panier d'Adebayo qui met un terme à un terrible 11 - 0 encaissé.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 39 - 29 (QT 2)

Les Américains sont impuissants. +11 pour l'Espagne avec un nouveau 3 points de Rodriguez.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 35 - 29 (QT 2)

Encore un contre de Hernan Gomez ! Et nouvel échec à trois points des Etats-Unis derrière. Claver permet à l'Espagne de passer à +6.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 31 - 29 (QT 2)

Superbe séquence de Hernan Gomez qui prend un rebond pour marquer. Il contre ensuite Holiday sur un layup. Popovich appelle un temps mort. Team USA souffre dans la peinture.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 29 - 29 (QT 2)

Hernan Gomez se démène pour marquer sur un rebond mais Tatum égalise d'un trois points.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 27 - 26 (QT 2)

Nouveau trois points de Rodriguez et l'Espagne repasse devant !

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 24 - 26 (QT 2)

Les paniers se sont enchaînés très vite. Rodriguez a marqué à trois points, Green a marqué rapidement près du panier, puis une perte de balle espagnole a permis aux Etats-Unis de marquer en contre par Holiday.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 21 -22 (QT 2)

Zach Lavine ajuste à trois points pour remettre les Etats-Unis sur les rails. Les Américains ont des joueurs plus rapides sur le parquet.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 21 - 19 (QT 2)

37% au tir pour les Américains pour l'instant avec un terrible 1/7 à trois points... 1/7 aussi à longue distance pour l'Espagne mais 47% en général grâce à plusieurs paniers faciles.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 21 - 19 (QT 1)

Superbe panier de Llull alors qu'il lui restait très peu de temps. L'Espagne est devant pour la première fois du match ! Et c'est la fin du premier quart-temps sur un nouvel échec de Durant.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 19 - 19 (QT 1)

Llull permet à l'Espagne de revenir à égalité ! Et derrière Garuba contre Tatum. Les Américains sont trop peu inventifs sur leurs attaques et leurs shoots ne rentrent pas pour l'instant.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 17 - 19 (QT 1)

Le festival Rubio continue ! Déjà 13 points pour l'Espagnol dans ce match. Il est auteur des 9 derniers points de l'Espagne.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 15 - 17 (QT 1)

Derrière, Lillard force un tir, et Rubio marque sur le contre !

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 13 - 17 (QT 1)

Cela fait deux actions ou Green oublie de marquer. Rubio en profite pour passer à 9 points sur un trois points.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 10 - 17 (QT 1)

Durant lui répond après une faute de Pau Gasol alors qu'il tirait à trois points.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 10 - 14 (QT 1)

2 - 2 pour Rubio et l'Espagne recolle légèrement.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 8 - 14 (QT 1)

Durant lui ne se rate pas sur un trou défensif espagnol. Les Européens manquent de justesse offensive pour l'instant. Rubio obtient la faute et les lancers francs.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 8 - 12 (QT 1)

Le rythme se calme un peu après des débuts très rapides. Booker rate deux paniers malgré un rebond gagné sur sa première tentative.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 8 - 12 (QT 1)

Durant se lance dans le match d'un bon mouvement conclu d'un dunk rageur !

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 6 - 8 (QT 1)

L'Espagne recolle grâce à deux paniers de Claver et Rubio. Mais Holiday les surprend en contre, obtient la faute, et rentre un de ses deux lancers francs.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 2 - 7 (QT 1)

Damian Lillard ouvre le bal à 3 points après un raté de Rubio, et les Etats-Unis se détachent !

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 2 - 4 (QT 1)

Ricky Rubio lui répond sur une pénétration en puissance, mais Holiday réitère.

ESPAGNE - ETATS-UNIS : 0 - 2 (QT 1)

C'est parti ! Les Etats-Unis prennent l'entre-deux mais les deux équipes manquent leurs deux premières tentatives. C'est finalement Holiday qui ouvre le score sous le panier.

AVANT-MATCH

Les caméras sont rivées sur Kevin Durant. Le MVP NBA 2014 est devenu dimanche le meilleur scoreur de l'histoire des JO avec 354 points en trois éditions.

AVANT-MATCH

Les hymnes retentissent sur le parquet de Saitama.

AVANT-MATCH

Team USA est monté en puissance dans la phase de poules. Cela a commencé par une défaite décevante contre la France (83-76) avant de dérouler contre l'Iran (120-66) et la République Tchèque (119-84). Les hommes de Gregg Popovich vont devoir confirmer ce regain contre les revanchards Espagnols. Eux aussi ont laissé un match en route en perdant contre la Slovénie de Doncic dimanche (95-87).

AVANT-MATCH

Ricky Rubio, Kevin Durant, Pau Gasol, Damian Lillard et autres... le match oppose des légendes du basket mondial et de la NBA. Pour l'instant, c'est Rubio qui est le meilleur marqueur parmi les joueurs présents à 21,3 points par match. Loin, très loin de l'incroyable Luka Doncic pour la Slovénie (26,3 points par match).

AVANT-MATCH

C'est une affiche de rêve à laquelle nous avons droit aujourd'hui ! Il ne s'agit ni plus ni moins que l'opposition des finales des Jeux de Beijing et de Londres en 2008 et 2012 et de la demi-finale de Rio. 3-0 pour les Américains mais cela a toujours été serré !

Bonjour et bienvenue à tous sur Eurosport.fr pour suivre en direct le quart de finale entre l'Espagne et les Etats-Unis à partir de 06h40 (heure française) !

