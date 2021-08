BASKETBALL Etats-Unis - Japon 04:24-06:25

AVANT-MATCH

La petite finale a vu l’équipe de France prendre le meilleur sur la Serbie (91-76) pour s’emparer de la médaille de bronze.

Tokyo 2020 "Durant, le joueur le plus important du Team USA sur les tournois olympiques" IL Y A 8 HEURES

AVANT-MATCH

En attendant les hymnes nationaux, les deux équipes s’échauffent sur le parquet de la Super Arena de Saitama.

AVANT-MATCH

Comme à leur habitude, les Américaines ont eu un parcours facile, collant 24 points à l’Australie en quarts (79-55) avant de dominer la Serbie en demies (79-59).

AVANT-MATCH

Mais l’or paraît inatteignable pour les Japonaises, tant Team USA domine le basket féminin mondial. Les Etats-Unis sont en route pour un 7e titre olympique consécutif, ce qui serait le neuvième de son histoire depuis 1984.

AVANT-MATCH

Finaliste surprise à domicile, le Japon et son jeu fait de transition et de tirs rapides a éliminé la Belgique en quarts (86-85) puis donné une leçon à la France en demi-finale (87-71) pour être certain de remporter la première médaille olympique de son histoire.

AVANT-MATCH

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Eurosport pour suivre EN DIRECT la finale de la compétition de basket des Jeux Olympiques de Tokyo opposant les Etats-Unis au Japon. Coup d’envoi à 4h30.

Tokyo 2020 Un Mills de gala, un Doncic maladroit, et l'Australie repart avec le bronze IL Y A 13 HEURES