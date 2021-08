S'abonner Déjà abonné ? Se connecter BASKETBALL France - Etats-Unis 04:19-06:33 Direct

(FIN Q2) FRANCE - ETATS-UNIS : 39-44

MI-TEMPS ! La France est bien revenue dans la rencontre après avoir pris un éclat au coeur du deuxième quart-temps (-13 points). Rudy Gobert est à 13 points à 100% au shoot et 56% aux LF, bien secondé par Evan Fournier (11 points, 43% au shoot). Kevin Durant culmine à 21 unités ! L'ailier règne sur la première mi-temps, alors qu'il avait fait montre de maladresse en début de rencontre. Il pointe à 50% de réussite, malgré son 2/7 à longue distance.

(Q2, 0'2) FRANCE - ETATS-UNIS : 39-44

Kevin Durant manque son shoot sur la dernière possession américaine face à Rudy Gobert.

(Q2, 0'19) FRANCE - ETATS-UNIS : 39-44

Encore une faute de Kevin Durant sur Rudy Gobert. Les arbitres refusent d'accorder le panier alors qu'il avait entamé son double-pas. Première tentative manquée. La seconde est dedans.

(Q2, 0'36) FRANCE - ETATS-UNIS : 38-44

Faute de Guerschon Yabusele sur Khris Middleton, pour deux nouveaux lancers-francs. Elle n'était vraiment pas nécessaire... 1/2 pour l'ailier des Milwaukee Bucks.

(Q2, 0'47) FRANCE - ETATS-UNIS : 38-43

Evan Fournier réussit ses deux lancers et ramène l'équipe de France à deux possessions.

(Q2, 0'47) FRANCE - ETATS-UNIS : 36-43

Jayson Tatum manque un tir en tête de raquette. Rebond défensif de Rudy Gobert. Sur la possession, Evan Fournier provoque une faute de Zach Lavine pour deux lancers-francs. Temps-mort demandé par Gregg Popovich.

(Q2, 1'21) FRANCE - ETATS-UNIS : 36-43

Kevin Durant remporte son 1 contre 1 face à Nando de Colo, qui lui répond dans la foulée par un tir à trois points !

(Q2, 1'47) FRANCE - ETATS-UNIS : 33-41

Coast-to-coast de Jayson Tatum, qui fait ensuite une faute sur Rudy Gobert. 1/2 pour le pivot.

(Q2, 2'02) FRANCE - ETATS-UNIS : 32-39

Guerschon Yabusele est contré par Khris Middleton sur son tir au poste haut.

(Q2, 2'33) FRANCE - ETATS-UNIS : 32-39

Nouveau coup de sifflet provoqué par Rudy Gobert, qui dicte sa loi dans la peinture. Le premier est manqué, le second est réussi. Le pivot est à 11 unités.

(Q2, 2'58) FRANCE - ETATS-UNIS : 31-39

Et c'est fait, puisque Team USA perd la balle. Possession France !

(Q2, 3'14) FRANCE - ETATS-UNIS : 31-39

Faute de Jrue Holiday sur Rudy Gobert et deux nouveaux lancers-francs pour le Tricolore. Les deux passent ! Il faut faire un stop défensif maintenant !

(Q2, 3'23) FRANCE - ETATS-UNIS : 29-39

AND ONE POUR RUDY GOBERT ! Le pivot des Utah Jazz dunk sur pick and roll et obtient la faute sur Kevin Durant. Il manque son lancer-franc.

(Q2, 3'35) FRANCE - ETATS-UNIS : 27-39

Kevin Durant manque la mire à trois points. Rebond défensif d'Evan Fournier, qui cherche aussitôt Rudy Gobert. Balle perdue France, puis balle perdue Etats-Unis. Temps-mort demandé par Vincent Collet.

(Q2, 4'03) FRANCE - ETATS-UNIS : 27-39

Deux lancers-francs pour Guerschon Yabusele, qui les convertit.

(Q2, 4'48) FRANCE - ETATS-UNIS : 26-39

Faute technique d'Evan Fournier. Lancer-franc réussi par Kevin Durant.

(Q2, 6'05) FRANCE - ETATS-UNIS : 26-38

Loupé de TLC dans le corner droit. Derrière, Evan Fournier manque aussi sa tentative. Kevin Durant en profite dans le corner gauche pour planter. 12 points d'écart !

(Q2, 6'05) FRANCE - ETATS-UNIS : 24-33

Mauvaise sortie de temps-mort pour la France, qui perd immédiatement la gonfle. Kevin Durant enchaîne and one en provoquant une faute de Nicolas Batum. Team USA crée un premier écart de neuf points. L'ailier des Brooklyn Nets (15 points) fait régner sa loi sur la première mi-temps.

(Q2, 7'11) FRANCE - ETATS-UNIS : 24-30

Moustapha Fall poursuit sa très bonne lancée ! Le pivot est poussé par Khris Middleton et récupère la faute. Vincent Collet demande un temps-mort.

(Q2, 7'11) FRANCE - ETATS-UNIS : 24-30

Vincent Poirier tente de jouer à l'intérieur, mais perd le ballon et est sanctionné d'une seconde faute. Il sort, remplacé par Nicolas Batum.

(Q2, 7'50) FRANCE - ETATS-UNIS : 24-28

Premier panier français dans le deuxième quart-temps grâce à Moustapha Fall. Le pivot de l'ASVEL réédite quelques secondes plus tard.

(Q2, 8'40) FRANCE - ETATS-UNIS : 20-28

Et Khris Middleton frappe à 3 pts ! Huit points d'avance pour Team USA.

(Q2, 9'03) FRANCE - ETATS-UNIS : 20-25

Evan Fournier provoque une faute de Zach Lavine et gagne deux lancers-francs à son tour. Il ne tremble pas sur la ligne.

(Q2, 9'25) FRANCE - ETATS-UNIS : 18-25

Thomas Heurtel est en difficulté. Il perd un ballon et fait une faute qui offre deux lancers-francs à Damian Lillard.

(FIN Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 18-22

Fin du premier quart-temps. Le duel est extrêmement serré. Les Français sont à 44% au shoot contre 42% pour les USA. Seul bémol : quatre balles perdues pour la France et 0 pour son adversaire.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 18-22

Jayson Tatum plante à longue distance pour donner quatre unités d'avance à Team USA !

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 18-18

Vincent Poirier manque son shoot. Rebond offensif de Rudy Gobert. En fin de possession, TLC égalise du corner droit sur une passe de Nicolas Batum !!!

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 15-18

Nicolas Batum tente de lui répondre immédiatement. Sans réussite. L'ailier fait ensuite faute sur Kevin Durant à 3 pts. Trois lancers pour le joueur des Brooklyn Nets, qui fait 3/3 !

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 15-15

Kevin Durant a bien réglé la mire depuis quelques minutes. Il fait ficelle à trois points et égalise !

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 15-12

TLC, très agressif, cherche le contact. Stratégie payante puisqu'il obtient deux lancers-francs. Le premier est réussi, pas le second.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 14-10

Kevin Durant porte son équipe. Après un shoot longue distance imprécis, il trouve la mire à mi-distance.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 14-8

Et Rudy Gobert qui s'impose encore dans la peinture !

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 12-8

Kevin Durant a planté au poste haut.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 12-6

Timothé Luwawu-Cabarrot prend la place d'Evan Fournier.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 12-6

Faute offensive sifflée à l'encontre de Nando de Colo.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 12-6

Mais Rudy Gobert lui répond par un dunk sur un bel assist de Guerschon Yabusele !!

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 10-6

Evan Fournier cherche la faute, mais ne l'obtient pas. Derrière, Bam Adebayo conclut à mi-distance.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 10-4

Grosse panne d'adresse pour Team USA, qui loupe deux tirs à trois points consécutifs !

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 10-4

Kevin Durant manque encore son shoot et Evan Fournier plante une banderille derrière l'arc... FICELLE ! Temps-mort Etats-Unis !

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 7-4

Déjà trois pertes de balle françaises. Aucune pour Team USA.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 7-4

Evan Fournier porte trop le ballon et le perd. Ce n'est pas sanctionné puisque Devin Booker manque sa tentative à 3 pts.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 5-4

Evan Fournier ne trouve pas les filets à longue distance. Kevin Durant récupère la gonfle et fait un coast-to-coast qu'il conclut d'un lay-up.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 5-2

Les Américains manquent pas mal de shoots ouverts en ce début de rencontre.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 5-2

Les Français continuent de provoquer à l'intérieur de la raquette et cela fonctionne puisque Guerschon Yabusele provoque une faute qui lui offre deux lancers-francs. Le premier est manqué, le second est dedans.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 4-2

Rudy Gobert n'a pas tardé à s'imposer dans la peinture et provoque une faute de Kevin Durant.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 2-2

Réponse de Jrue Holiday sous le panier.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 2-0

DUNK DE RUDY GOBERT SUR KEVIN DURANT !!! OH QU'ELLE COMMENCE BIEN CETTE FINALE !!

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 0-0

Les visages sont tendus sur le parquet, aussi bien chez les Français que les Américains !

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 0-0

Fin de possession pour les Bleus et donc perte de balle.

(Q1) FRANCE - ETATS-UNIS : 0-0

C'est parti ! L'entre-deux est remporté par la France après une sortie de balle de Team USA.

Avant-match

Le 5 majeur de Team USA : Lillard, Holiday, Booker, Durant, Adebayo.

Avant-match

Le 5 majeur de la France : De Colo, Fournier, Batum, Yabusele, Gobert.

Avant-match

C'est l'heure des hymnes !

Avant-match

"On est très content de pouvoir repartir avec une médaille. Mais on ne va pas se contenter de l'argent. On a une équipe de caractère, qui va vouloir faire le plus gros match possible contre les Américains", a prévenu Nando de Colo.

Avant-match

Les Bleus, de leur côté, ont assuré un sans-faute en poules (97-77 contre la Tchéquie, 79-62 contre l'Iran), avant de battre l'Italie (84-75) et d'éliminer la Slovénie de Luka Doncic grâce, notamment, à un fabuleux contre de Nicolas Batum dans les ultimes secondes (90-89).

Avant-match

Team USA a largement battu l'Iran (120-76) puis la Tchéquie (119-84) en poules, avant de venir à bout de l'Espagne (95-81) et de l'Australie (97-78). Face aux "Boomers", la victoire a été plus compliquée à dessiner. Les Etats-Unis étaient à -15 dans le deuxième quart-temps, mais ont appuyé sur l'accélérateur au retour des vestiaires pour s'offrir une revanche face aux Bleus.

Avant-match

Mais depuis ce match inaugural, les rapports de force ont évolué. Les Etats-Unis sont redevenus cette bête féroce qui dévore tout sur son chemin. Kevin Durant (25 points de moyenne sur les trois derniers matchs) a pris les choses en main pour s'offrir un troisième sacre olympique personnel et un 16e à son pays en 19 participations (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016).

Avant-match

Les Français restent sur deux victoires consécutives face aux Etats-Unis. Au Mondial 2019, leur exploit (89-79) avait conduit à l'élimination des hommes de Gregg Popovich en quart de finale. Puis, pas plus tard qu'il y a 13 jours, les joueurs de Vincent Collet ont encore joué un mauvais tour à Team USA en phase de poules (83-76).

Avant-match

Pour la troisième fois de leur histoire, les Bleus ont atteint la finale des Jeux olympiques. Et pour la troisième fois, ils feront face aux Etats-Unis. En 1948 (65-21) comme en 2000 (85-75), l'issue avait été favorable pour les Américains. Mais en 2021, s'il y a bien une équipe qui peut gêner et battre l'ogre du basket mondial, c'est la France.

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Eurosport pour suivre EN DIRECT la finale de la compétition olympique de basket opposant l’équipe de France aux Etats-Unis. Coup d’envoi à 4h30.

