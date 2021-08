S'abonner Déjà abonné ? Se connecter BASKETBALL Japon - France 12:52-15:03 Direct

(Q4) FRANCE - JAPON : 57-78

Miyazawa réussit son drive.

Tokyo 2020 EN DIRECT : Les Bleues menées à la mi-temps par le Japon (41-34), rébellion attendue IL Y A 44 MINUTES

(Q4) FRANCE - JAPON : 57-76

Le Japon a ouvert son banc. Marine Johannès marque en contre-attaque.

(Q4) FRANCE - JAPON : 52-76

Le Japon ne rate rien. A trois points ou dans la raquette, comme maintenant avec Miyazaki.

(Q4) FRANCE - JAPON : 52-74

Superbe drive de Marine Johannès, qui est restée très longtemps en l'air avant de scorer.

(Q4) FRANCE - JAPON : 50-74

TEMPS MORT FRANCE. Les Bleues ne reviendront pas. Valérie Garnier tente tout de même le tout pour le tout en expliquant des systèmes à ses joueuses alors qu'il ne reste que sept minutes à jouer.

(Q4) FRANCE - JAPON : 50-72

Le Japon continue d'enfiler les paniers. Mawuli marque sur la tête de Gabby Williams.

(Q4) FRANCE - JAPON : 50-70

Deux sur deux aux lancers francs pour le Japon, qui prend 20 points d'avance.

(Q4) FRANCE - JAPON : 50-68

C'est reparti. Les Bleues vont devoir sortir le quart-temps d'une vie pour tenter de se qualifier en finale des Jeux Olympiques.

(Q3) FRANCE - JAPON : 50-68

FIN DU 3E QUART-TEMPS. Dix minutes totalement catastrophiques pour l'équipe de France, qui vient d'encaisser un 27-16 pour être menée de 18 points à dix minutes de la fin du match. La finale olympique paraît inatteignable tant le Japon joue sur un nuage.

(Q3) FRANCE - JAPON : 50-66

Une minute à jouer. Mais Endy Miyem manque sa tentative longue distance.

(Q3) FRANCE - JAPON : 50-66

Deux sur deux aux lancers francs pour Ilana Rupert.

(Q3) FRANCE - JAPON : 48-66

Toute seule, Rui Machida se crée son shoot et marque à mi-distance. Moins 18 pour les Bleues...

(Q3) FRANCE - JAPON : 48-64

Nouveau trois points pour le Japon et Himawari Akaho.

(Q3) FRANCE - JAPON : 48-61

Deux sur deux aux lancers francs pour Ruper.

(Q3) FRANCE - JAPON : 46-61

Machida à trois points ! Le Japon est injouable.

(Q3) FRANCE - JAPON : 46-58

Trouvée au poste haut, Sandrine Gruda marque son jumper.

(Q3) FRANCE - JAPON : 44-58

Encore une passe décisive de Machida sur un mauvais repli français...

(Q3) FRANCE - JAPON : 44-56

Nouvel oubli défensif de la France. Cette fois, c'est Akaho qui en profite pour marquer avec l'aide de la planche.

(Q3) FRANCE - JAPON : 42-54

Encore un trois points pour le Japon ! Les locales ne ratent strictement rien.

(Q3) FRANCE - JAPON : 40-51

Les Bleues sont à la dérive. Miyazawa se joue de Gabby Williams et marque un lay-up complètement seule.

(Q3) FRANCE - JAPON : 38-49

Il n'y a que Gruda qui arrive à marquer.

(Q3) FRANCE - JAPON : 36-49

TEMPS MORT FRANCE. Les Bleues déjouent totalement devant la réussite longue distance de leurs adversaires. Rui Machida éclate totalement la défense française, qui ne trouve pas les clés.

(Q3) FRANCE - JAPON : 36-49

C'est trop facile pour le Japon ! Rui Machida se balade dans la défense et distribue une 12e passe décisive pour Miyazawa à trois points...

(Q3) FRANCE - JAPON : 36-46

Deux sur deux aux lancers pour le Japon, qui prend dix points d'avance.

(Q3) FRANCE - JAPON : 36-44

Akaho à trois points ! La réussite des Japonaises est de retour.

(Q3) FRANCE - JAPON : 36-41

Profitant de sa taille, Gruda se fraye un chemin dans la raquette et marque deux points faciles.

(Q3) FRANCE - JAPON : 34-41

C'est reparti. Première possession pour les Bleues.

(Q2) FRANCE - JAPON : 34-41

MI-TEMPS. Malgré une bonne entame des Bleues, les Japonaises se sont appuyées sur une grande Rui Machida (9 passes décisives) pour s'offrir sept points d'avance à la pause. Gênée par la vitesse de leurs adversaires, l'équipe de France va devoir s'ajuster au retour des vestiaires pour ne pas vivre une grande désillusion.

(Q2) FRANCE - JAPON : 34-41

Johannès arrête l'hémorragie. Gros tir de l'arrière des Bleues à trois points, en première intention.

(Q2) FRANCE - JAPON : 31-41

Le Japon prend 10 points d'avance. Oubliée derrière la ligne à trois points, Miyazaki n'hésite pas : ficelle !

(Q2) FRANCE - JAPON : 31-38

Moment délicat pour la France. Trouvée sous le cercle, Akaho inscrit deux nouveaux points avec l'aide de la planche.

(Q2) FRANCE - JAPON : 31-36

Miyazawa sanctionne de loin ! Nouveau panier longue distance pour le Japon, qui prend cinq points d'avance.

(Q2) FRANCE - JAPON : 31-33

Magnifique drive de Rui Machida, qui se joue de Gabby Williams pour marquer d'un lay-up acrobatique.

(Q2) FRANCE - JAPON : 31-31

Grosse défense de la part des deux équipes. Chaque panier devient difficile.

(Q2) FRANCE - JAPON : 31-31

Deux sur deux aux lancers francs pour Sandrine Gruda, qui égalise.

(Q2) FRANCE - JAPON : 29-31

Trois points pour le Japon. Après un bon drive, Machida ressort le ballon sur Takada, qui marque de loin !

(Q2) FRANCE - JAPON : 27-28

Magnifique contre-attaque de Rui Machida, qui met Akaho en superbe position pour inscrire deux points faciles.

(Q2) FRANCE - JAPON : 27-26

Belle défense collective des Bleues, qui obligent le Japon à enfreindre la règle des 24 secondes.

(Q2) FRANCE - JAPON : 27-26

Oubliée dans le corner droit, Yuki Miyazawa prend tout son temps pour shooter... ficelle !

(Q2) FRANCE - JAPON : 27-23

Trouvée sous le cercle, Sandrine Gruda profite de son avantage de taille pour inscrire trois points faciles.

(Q2) FRANCE - JAPON : 25-23

Akaho domine Alexia Chartereau, qui a du mal à défendre sur elle.

(Q2) FRANCE - JAPON : 25-21

Superbe jeu collectif des Bleues pour libérer Marine Fauthoux à trois points. C'est dedans !

(Q2) FRANCE - JAPON : 22-21

TEMPS MORT FRANCE. Valérie Garnier arrête logiquement le jeu après ce 7-0 du Japon pour attaquer ce deuxième quart-temps. Il faut absolument que les Bleues empêchent les contre-attaques de leurs adversaires, qui jouent à cent à l'heure.

(Q2) FRANCE - JAPON : 22-21

Machida à la baguette ! En contre-attaque, la meneuse japonaise trouve parfaitement Akaho, qui marque son lay-up.

(Q2) FRANCE - JAPON : 22-19

Début du deuxième quart-temps. Et le Japon attaque très fort avec deux paniers consécutifs, dont un and one de Maki Takada...

(Q1) FRANCE - JAPON : 22-14

FIN DU PREMIER QUART-TEMPS. Longtemps au coude à coude, l'équipe de France est monté d'intensité en fin de premier quart-temps pour s'offrir huit points d'avance sous l'impulsion du banc. Très bonnes dix premières minutes des Bleues.

(Q1) FRANCE - JAPON : 22-14

La France au buzzer ! Profitant d'une interception, Iliana Rupert file en contre-attaque pour inscrire deux nouveaux points pour les Bleues.

(Q1) FRANCE - JAPON : 20-14

Chartereau à trois points ! Laissée complètement seule derrière l'arc, Chartereau dégaine... Ficelle !

(Q1) FRANCE - JAPON : 17-14

Une minute à jouer. Alexia Chartereau prend sa chance d'un petit hook en fin de possession. C'est dedans !

(Q1) FRANCE - JAPON : 15-14

Heureusement pour la France, les Japonnaises ne mettent rien de loin. Mais Johannès vient de perdre deux ballons coup sur coup.

(Q1) FRANCE - JAPON : 15-14

A peine entrée en jeu, Marine Johannès attaque le cercle et marque son premier lay-up du match.

(Q1) FRANCE - JAPON : 13-14

Mawuli dégaine de loin. Premier shoot longue distance pour le Japon, grand spécialiste.

(Q1) FRANCE - JAPON : 13-11

Trop facilement, Motohashi se débarasse de Duchet pour finir d'un lay-up main droite.

(Q1) FRANCE - JAPON : 13-9

Superbe shoot de Miyem, qui score de l'angle zéro. Les Bleues prennent deux possessions d'avance.

(Q1) FRANCE - JAPON : 9-9

Duchet à trois points ! Laissée seule dans le corner gauche, la meneuse des Bleues égalise.

(Q1) FRANCE - JAPON : 6-9

Après un rebond offensif, Gruda remonte au cercle et marque avec l'aide de la planche.

(Q1) FRANCE - JAPON : 4-9

Rui Machida nous fait mal. Profitant de son avantage de vitesse, la meneuse du Japon marque deux points faciles.

(Q1) FRANCE - JAPON : 4-7

Nouvelle passe décisive de Machida, qui gère parfaitement bien les possessions japonaises. Akaho marque facilement sous le cercle.

(Q1) FRANCE - JAPON : 2-5

And one pour le Japon, qui prend trois points d'avance.

(Q1) FRANCE - JAPON : 2-2

Trouvée par Machida, Takada égalise d'un tir à mi-distance à l'angle zéro.

(Q1) FRANCE - JAPON : 2-0

Belle pénétration de Gabby Williams, qui ouvre le score d'un lay-up facile.

(Q1) FRANCE - JAPON : 0-0

C’est parti ! L’entre-deux vient d’être remporté par Sandrine Gruda.

AVANT-MATCH

Le 5 majeur de la France est connu : Alix Duchet, Sarah Michel, Gabby Williams, Endy Miyem et Sandrine Gruda débuteront la rencontre.

AVANT-MATCH

En attendant que retentissent les hymnes nationaux, les deux équipes s’échauffent sur le parquet de la Super Arena de Saitama.

AVANT-MATCH

L’autre demi-finale a vu les Etats-Unis, grandissimes favorites pour aller chercher un 7e sacre olympique consécutif, largement dominer la Serbie : 79-59.

AVANT-MATCH

Mais en face, se dresse le Japon, auteur d’un très bon tournoi olympique. En phase de groupes, les Japonaises ont battu les Bleues (74-70), perdu contre Team USA (69-86) et obtenu une deuxième victoire face au Nigéria (102-83). Pour se qualifier dans le dernier carré, le Japon s’est défait d’une vaillante équipe de Belgique sur le fil (86-85).

AVANT-MATCH

En quarts de finale, l’équipe de France a dominé sa bête noire, l’Espagne, au terme d’une rencontre irrespirable (67-64) afin de continuer son parcours olympique.

Les Bleues de Gruda passent dans la douleur : "On a tiré les leçons, on grandit en tant qu’équipe"

AVANT-MATCH

Il faut dire que la France monte en puissance dans cette compétition. Cueillies à froid d’entrée par le Japon en phase de groupes (70-74), les Bleues ont ensuite battu le Nigéria (87-62) avant de tenir tête aux Etats-Unis (82-93) afin de se qualifier en tant que meilleures troisième grâce au point-average.

AVANT-MATCH

Les Bleues ne sont plus qu’à une marche de la deuxième finale olympique de leur histoire. Médaillée d’argent en 2012, la formation de Valérie Garnier va tenter de réitérer l’exploit ce vendredi face au pays-hôte, le Japon.

AVANT-MATCH

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Eurosport pour suivre EN DIRECT la demi-finale du tournoi olympique de basket féminin opposant l’équipe de France au Japon. Coup d’envoi du match à 13h00.

Tokyo 2020 Team USA a-t-il changé depuis la défaite face à la France ? IL Y A 3 HEURES