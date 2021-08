C'est fait : les basketteuses françaises sont qualifiées pour les quarts de finale à la faveur du point average, malgré leur défaite face à la Team USA (93-82) dans le troisième et dernier match de la phase de groupes ! Elles ne devaient pas concéder plus de 14 points face à l'ogre américain pour ne pas avoir à attendre l'issue de la rencontre entre l'Australie et Porto Rico. Avec 11 unités d'écart, le contrat est donc rempli. Le match a été très ouvert et les Bleues n'ont pas laissé passer l'occasion de bousculer leurs adversaires à certains moments du match, même si les dernières minutes ont été assez compliquées.

