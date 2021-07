La France a fait le travail ce mercredi face à la République Tchèque (97 - 77). Surpris en début de match par la réussite insolente des Tchèques, les Français ont fait preuve d'une redoutable adresse pour s'envoler dans les deuxième et troisième quart-temps. Evan Fournier (21 points) et Nando de Colo (17 points, 8 passes ) ont dominé la défense adverse. Avec ce succès, les Bleus sont qualifiés pour les quarts et s'assurent la première place du groupe A.

Les premières minutes ont fait craindre un match piège. Les Tchèques ont démarré par un incroyable 8/9 à trois points, bien aidés par la passivité défensive française. En fin de premier quart-temps, les hommes de Vincent Collet étaient menés 28 - 22. Ce score cachait une autre réalité : les joueurs de Ronen Ginzburg avaient eux aussi les plus grandes difficultés à arrêter les Bleus.

Alors, dès que les Français ont trouvé la clé défensivement en sortant plus rapidement sur les tireurs adverses, ils se sont irrémédiablement détachés. Après avoir encaissé 28 points dans le premier quart-temps, il leur a fallu deux quart-temps pour concéder les 28 suivants, infligeant au passage un 29 - 12 puis un 26 - 16 aux Tchèques. Devant de 23 points à l'orée du dernier quart-temps (77 - 54), les Bleus ont pu tranquillement gérer la fin de match.

France - République Tchèque (Evan Fournier) Crédit: Getty Images

Fournier impressionnant

En attaque, les Français ont fait parler leur talent à l'image d'un Evan Fournier impressionnant dans ses pénétrations et d'un Nando de Colo parfait dans la distribution du jeu. Dans la raquette, Rudy Gobert (6 points, 10 rebonds) s'est heurté à un Ondrej Balvin (18 points, 8 rebonds) en mission, mais la densité française a eu raison des vélléités tchèques. Sorti du banc, Vincent Poirier a terminé le travail de son compatriote (14 points, 5 rebonds). Un dernier quart-temps joué tranquillement (21-20) tempère quelque peu les statistiques offensives des Bleus. Ils affichent tout de même un impressionnant 59 % de réussite sur le match.

Cette qualité du banc français, avec les prestations réussies également de Timothé Luwawu Cabarrot et Thomas Heurtel, a fait exploser physiquement leurs adversaires. Elle confirme aussi l'excellente cohésion d'un groupe qui peut voir loin. Qualifiés pour les quarts de finale, les Tricolores pourront s'assurer la première place face à l'Iran, samedi.

France - République Tchèque (Batum) Crédit: Imago

