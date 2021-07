Les héros de leurs pays respectifs, pionniers de leur sport désormais pleinement olympique se nomment Allisha Gray, Kelsey Plum, Stefanie Dolson et Jacquelyn Young pour "Team USA" ainsi que Nauris Miezis, Karlis Lasmanis, Edgars Krumins et Agnis Cavars pour la Lettonie. Ils ont été de beaux ambassadeurs, au même titre que leurs adversaires qui leur ont mené la vie dure en finales.

La surprise lettone

Chez les messieurs, au terme d'un match enlevé et indécis, la Lettonie a créé la surprise aux dépens des Russes (21-18), qui en avaient créé une plus grande encore, plus tôt à l'Aomi Urban Sports Park, en écartant la Serbie grande favorite, avec dans ses rangs la star de la discipline Dusan Bulut, et finalement médaillée de bronze en remportant la petite finale face à la Belgique (21-10).

Le héros s'est nommé Lasmanis, auteur de dix points dont le shoot derrière l'arc, qui rapporte deux points, a permis d'attendre le total de 21 unités, la barre à atteindre dans cette discipline dont les matches durent dix minutes au maximum. Deux minutes plus tôt, Niezis avait aussi fait mouche à longue distance pour redonner l'avantage aux siens. Ainsi, se heurtant également à une féroce défense adverse, la Russie a-t-elle laissé filé le titre.

Team USA a tenu son rang

Chez les dames, peu avant, les joueuses de Team USA ont elles tenu leur rang de favorites, en disposant de la Russie (18-15). Un succès au score similaire, mais qui fut légèrement moins compliqué à remporter que celui obtenu de très haute lutte en fin d'après-midi contre la France (18-16) , lors des demi-finales. Cette dernière, passée tout près de l'exploit, ne s'en est pas vraiment remise et a perdu (16-14) le match pour la troisième place face à la Chine, qui a décroché le bronze.

L'or est donc autour du cou des Américaines, qui avaient une équipe particulièrement homogène, avec quatre joueuses évoluant dans le Championnat nord-américain, la WNBA. Kelsey Plum a mis sur orbite les Etats-Unis en marquant les cinq premiers points de son équipe, en plus d'avoir fini meilleure marqueuse du tournoi (55 pts). Comme quasiment à chaque match, l'imposante pivot Stephanie Dolson a fait parler sa taille (1,95 m) et sa puissance. Et elle a fait mal aux Russes sous le panneau (7 pts, 9 rbds). Le basket 3x3 sera de nouveau aux JO de Paris, en 2024.

