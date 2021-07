D'ordinaire, cela n'a rien d'inhabituel. Mais dans le contexte actuel, les images diffusées sur Instagram par la basketteuse espagnole Cristina Ouviña risquent de faire polémique. Sur ces Stories - supprimées depuis -, on peut voir Luka Doncic et plusieurs de ses coéquipiers slovènes attablés, en train de discuter de manière décontractée et d'utiliser leur téléphone portable. Sur la table se trouvent des bouteilles semblant contenir de l'alcool et des jetons de poker. Surtout, la scène se déroule à l'intérieur du village olympique.

Quelques heures plus tôt, la Slovénie avait signé un probant succès contre l'Argentine pour son entrée dans le tournoi olympique (118-100). Doncic avait d'ailleurs été particulièrement à son avantage, en inscrivant pas moins de 48 points . Les organisateurs, qui avaient formellement interdit tout rassemblement de ce genre, risquent de ne pas avoir goûté ces petites festivités...

Luka Doncic et plusieurs joueurs slovènes, passant du bon temps à l'intérieur du village olympique. Crédit: Instagram

