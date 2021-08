Un match qui sent déjà la poudre. Qualifiée en tant que meilleure troisième de son groupe après deux défaites face au Japon et à Team USA, l'équipe de France féminine de basket savait que son quart de finale allait être compliqué. Et lors du tirage au sort effectué ce lundi, la formation de Valérie Garnier est tombée sur l'Espagne, l'une de ses meilleures ennemies, qui l'a dominé quatre fois en finale de l'Euro, entre 2013 et 2019. La rencontre est prévue ce mercredi, à 14h00.

Médaillée d'argent aux Jeux de Rio, la Roja, qui a remporté ses trois matches lors du tour préliminaire (Serbie, Canada, Corée du Sud), a un bilan très favorable contre les Bleues en compétitions officielles, avec huit victoires contre seulement trois défaites. Mais les coéquipières de Sandrine Gruda restent tout de même sur quatre succès en amicaux, entre mai et juillet.

Tokyo 2020 Avant France - Italie : "Il serait très étonnant que les Bleus prennent les Italiens de haut" IL Y A 37 MINUTES

Si elles parviennent tout de même à s'imposer aux dépens des Espagnoles, les Bleues affronteront ensuite la Belgique ou le Japon pour s'offrir une place en finale. L'autre partie de tableau verra s'affronter la Chine et la Serbie, tandis que les Américaines, ultra-favorites du tournoi et en quête d'un 7e sacre olympique consécutif, devront se défaire de l'Australie.

Le programme des quarts de finale ce mercredi :

Chine-Serbie (3h00)

USA-Australie (6h40)

Japon-Belgique (10h20)

Espagne-France (14h00)

Un coeur énorme et une qualif en quart : les Françaises ont tenu bon face au Team USA

Tokyo 2020 Les Bleues de Gruda passent dans la douleur : "On a tiré les leçons, on grandit en tant qu’équipe" IL Y A 6 HEURES