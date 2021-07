Neuf membres de l'encadrement de l'équipe de France masculine de basket sont placés à l'isolement depuis le 19 juillet, considérés comme "cas contact potentiels" par les autorités japonaises, après le test positif d'un passager durant le vol vers Tokyo cinq jours plus tôt. Aucun joueur n'est toutefois concerné, à la veille d'entrer dans le tournoi olympique contre les Etats-Unis, dans le choc du groupe A, à Saïtama au nord de Tokyo.

"Une partie du staff de l'équipe de France masculine de basket 5x5 a été considérée comme potentiel cas contact par les autorités japonaises, suite au test positif d'un passager lors du vol aller vers le Japon, malgré un positionnement très éloigné" de ces membres de l'encadrement Bleus dans l'avion, a annoncé samedi Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Tokyo 2020 Team USA, France, Espagne, Argentine… Un titre olympique, des dizaines de scénarios IL Y A 3 HEURES

Une mise à l'écart prévue de 14 jours

"Elle a donc été mise à l'écart du reste du groupe dans le respect des procédures sanitaires et toutes les mesures de protection ont été prises: tests salivaires dès le 14 juillet dernier, puis tests PCR naso-pharyngés quotidiens et isolement à partir du 19 juillet", a ajouté l'instance. Au total, ce sont neuf personnes, membres des staffs technique et médical, qui sont concernées, a précisé la Fédération française de basket (FFBB) à l'AFP, sans dévoiler leur identité, compte tenu de la nécessité de préserver le secret médical.

La dernière phase des joueurs français a été perturbée par l'indisponibilité de ces membres de l'encadrement, notamment médical "qui ne peuvent plus prodiguer de soins directement ni intervenir auprès des athlètes", mais ont toutefois été suppléés par d'autres issus "du staff du CNOSF". Le protocole sanitaire et de sécurité imposé par les autorités japonaises impose une quarantaine de 14 jours aux personnes cas contact, quand bien même celles-ci soient vaccinées. Dans ce cas précis, elle sera théoriquement levée mercredi prochain, le 28 juillet.

Néanmoins, compte tenu du fait que "l'ensemble des tests menés depuis dix jours se sont toujours révélés négatifs", le CNOSF tente actuellement de négocier avec les autorités japonaises pour l'écourter. "La délégation française espère donc la levée de ces restrictions afin que l'équipe masculine puisse débuter le tournoi olympique sereinement et dans des conditions conformes aux enjeux sportifs", conclut le CNOSF.

Tokyo 2020 Middleton, Holiday et Booker arriveront à Tokyo à la veille de France - Etats-Unis HIER À 13:05