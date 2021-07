Comme la Slovénie, l'Italie et l'Allemagne ont validé dimanche leur billet pour les Jeux de Tokyo après avoir dominé respectivement la Serbie (102-95) et le Brésil (75-64) dans les finales du Tournoi de qualification olympique organisées dans les bulles sanitaires de Kaunas, Split et Belgrade.

A Belgrade, l'Italie a surclassé la Serbie (102-95), un score flatteur pour les Serbes tant le match a été à sens unique. Les Italiens, qui ont toujours mené, avaient déjà une avance confortable de 12 points à la pause (57-45, 20e). Ils se sont rendu la partie facile, grâce à une bonne adresse au tir et une grosse domination au rebond avec 39 prises, dont 15 offensives qui leur ont permis de scorer en deuxièmes chances. L'équipe de Meo Sacchetti a pu s'appuyer sur les cadres Polonara (22 pts, 12 rbds), Mannion (24 pts) ou Fontecchio (21 pts), malgré un sursaut des Serbes dans le troisième quart-temps.

Un peu plus tôt, l'Allemagne avait créé la sensation en éliminant avec maîtrise le Brésil (75-64) à Split. Les Allemands ont pu compter sur Moritz Wagner, le pivot du Magic d'Orlando, dominateur dans la raquette avec une adresse diabolique (9/12 au tir) pour 28 points et six rebonds. En face le vétéran Anderson Valejao (38 ans) a été bien seul (14 pts) pour contester la supériorité allemande. La Slovénie, l'Allemagne et l'Italie rejoignent les huit nations déjà qualifiées, à savoir le Japon et sept autres qui ont obtenu leur billet via le Mondial-2019. Le dernier sésame reviendra à la Grèce ou la République tchèque opposées dans la nuit de dimanche à lundi à Victoria au Canada.

Les groupes pour le tournoi olympique

Groupe A

Iran, France, Etats-Unis (champion olympique en titre), République tchèque ou Grèce

Groupe B

Australie, Nigeria, Allemagne, Italie

Groupe C

Argentine, Japon, Espagne, Slovénie

