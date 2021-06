Laver l'affront et ne rien laisser à ses adversaires, c'est sans doute le message que risque d'envoyer Team USA cet été. Et cette dernière a d'ores et déjà très fière allure pour réussir son objectif. La star des Brooklyn Nets Kevin Durant va mener une équipe américaine renouvelée pour les Jeux olympiques de Tokyo, a révélé le média américain ESPN mercredi. Durant, tout juste éliminé des play-offs de NBA avec sa franchise, sera le seul joueur de l'équipe de 2016, qui avait remporté une troisième médaille d'or consécutive à Rio pour les États-Unis (après Pékin-2008 et Londres-2012).

La sélection américaine finalise son groupe, où devraient figurer Zach LaVine des Chicago Bulls et Jerami Grant des Detroit Pistons, qui ont donné leur accord selon le manager général de Team USA Jerry Colangelo, qui s'est exprimé à ESPN. Même sans les super stars NBA, notamment James Harden (Brooklyn), blessé à une cuisse, l'équipe américaine sera favorite de la compétition, avec également Draymond Green (Golden States), Damian Lillard (Portand), Bradley Beal (Washington), Bam Adebayo (Miami), Jayson Tatum (Boston) mais aussi Kevin Love (Cleveland), déjà doré à Londres.

Trois joueurs pressentis sont encore en course pour un titre NBA cette année : Devin Booker (Phoenix) ainsi que Khris Middleton et Jrue Holiday des Milwaukee Bucks. S'ils accèdent à la finale NBA, celle-ci peut s'étendre jusqu'au 22 juillet en cas de match 7, soit trois jours avant le premier match de la "Team USA", contre la France. Dans ce cas de figure, ils rejoindraient le Japon dans la foulée en avion privé, a affirmé Colangelo. La sélection américaine, décevante septième du Mondial-2019 en Chine, débute son rassemblement le 4 juillet à Las Vegas.

