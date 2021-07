On prend les mêmes et on recommence. Les 12 joueuses médaillées d'argent dimanche dernier lors de l'Eurobasket sont reconduites dans la quête d'une breloque olympique. La liste du groupe de préparation des JO de Tokyo dévoilée ce jeudi voit Valérie Garnier miser sur la continuité. Aux joueuses présentes pour la compétition, trois noms s'ajoutent : l'arrière Tima Pouye et la meneuse Marine Fauthoux, déjà appelés pour aborder l'Euro, et une petite nouvelle, la pivot de Tarbes Ana Tadic. Née à Belgrade, Tadic avait déjà été convoquée lors de la fenêtre internationale de novembre dernier mais ne compte pas encore de sélection en Bleu.

Seule véritable absente de cette liste sans surprise, Bria Hartley n'aura pas réussi sa course contre-la-montre. Blessée au genou (rupture des ligaments croisées) en début de saison, la meneuse naturalisée est insuffisamment remise, après avoir déjà manqué l'Euro. "Après plusieurs échanges entre le staff médical des Mercury de Phoenix et le staff médical de l’Equipe de France féminine, malgré les efforts et les progrès de Bria après sa blessure, il est avéré elle n’est pas apte à effectuer la préparation des Bleues pour les Jeux Olympiques de Tokyo, a précisé Jacky Commères, directeur des Equipe de France de basket. Nous lui souhaitons de retrouver au plus vite toutes ses capacités et de revenir au top de sa forme sur les parquets le plus rapidement possible."

Tokyo 2020 Simmons traverse "une période difficile" et se retire de la sélection australienne pour les JO 29/06/2021 À 08:44

Le groupe mené par Sandrine Gruda, Endy Miyem ou encore Marine Johannès tentera de faire oublier à Tokyo la frustration d'un nouvel échec dimanche dernier en finale du Championnat d'Europe, le 5e de rang. Si Hartley ne pourra pas être présente, la Franco-Américaine Gabby Williams est, elle reconduite après une intégration très intéressante tant dans le groupe que sur les parquets.

Tokyo 2020 Kevin Durant en leader, stars en pagaille : l'équipe américaine se dévoile pour les Jeux 24/06/2021 À 16:07