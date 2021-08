Le Japon était tout simplement injouable. Clap de fin pour les Bleues du basket, qui ne rejoindront pas les autres équipes de France de sports collectifs en finale des Jeux Olympiques, éliminées sous une pluie de trois points du Japon (11/22). Incapable de répondre à la vitesse d’exécution du pays-hôte, mené par une Rui Machida des très grands soirs (9 points, 18 passes), la formation de Valérie Garnier s’arrête aux portes de ce qui aurait été la deuxième finale olympique de son histoire (71-87). Alors que les Japonaises affronteront Team USA pour disputer le titre olympique, la France tentera de quitter Tokyo avec la médaille de bronze après avoir défié la Serbie, dès samedi. Ce qui serait tout de même une belle réussite.

Machida donne le tempo

Il ne manquait plus qu’elles pour que tout soit parfait. Dix jours après avoir été cueillies à froid par le Japon pour leur entrée dans la compétition, les basketteuses françaises ont remis ça. Au pire des moments : à une marche de la deuxième finale olympique de leur histoire. Car comme lors du premier match, la vitesse du Japon a posé d’énormes problèmes aux joueuses de l’équipe de France. Et ce dès l'entre-deux.

En chef d’orchestre de l’explosive attaque nipponne, Rui Machida s’est offerte trois passes décisives en quatre minutes pour rapidement mettre sa sélection devant (4-9). Mais les Bleues sont restées au contact grâce à la réussite d’Endy Miyem et Gabby Williams (13-14) avant que Valérie Garnier n’ouvre son banc. Et c’est sous l’impulsion de ses remplaçantes que la France a réussi à prendre l'avantage, avec un 8-0 collé au banc du Japon, totalement dépassé (22-14).

Sauf que Machida est revenue sur le parquet. Et derrière elle, c’est tout un collectif qui s’est mis au diapason pour recoller au score dès la reprise du deuxième quart-temps (22-21). Après quelques minutes à se rendre panier pour panier (31-33), les Japonaises, bien plus petites (huit centimètres de moins de moyenne), se sont remises à accélérer. Et c’est encore Rui Machida, auteure de 9 passes décisives à la pause, qui a insufflé à son équipe l’idée d’un dernier run pour prendre sept points d’avance au moment de retourner aux vestiaires (34-41).

Marine Johannès, dépitée face au Japon Crédit: Getty Images

Le Japon injouable

Deux tirs à trois points encaissés dès la reprise et les Bleues ont commencé leur dérive (36-49). Furieuse, Valérie Garnier a pris un temps mort sans aucun effet. Complètement dans la zone, les Japonaises ont enchaîné les réussites longue distance (11/22) pour donner le tournis à la défense tricolore, incapable de montrer le moindre sursaut d’orgueil (46-61). Dans le même temps, Rui Hachida a continué de distribuer ses caviars (18 passes) pour briser tout espoir de stop défensif aux Bleues et parachever un 54-28 à cheval sur les 2e et 3e quart-temps (50-68).

Le mal pourtant déjà fait, les Japonaises n’ont jamais décéléré pour garder leur joli matelas d’avance, jusqu’à ce que Valérie Garnier ne décide d’abdiquer en sortant ses cadres, le visage fermé (60-84). Quelques minutes plus tard, la sentence a sonné : l’équipe de France féminine de basket ne rejoindra pas les autres sports collectifs tricolores en finale des Jeux Olympiques (71-87).

Qualifiées pour les matches couperet en passant par un trou de souris après deux défaites en phase de groupes, les coéquipières de Gabby Williams, en dedans ce vendredi (4 points à 2/11) ont tout de même l’occasion de partir de Tokyo avec une médaille autour du cou en cas de victoire face à la Serbie. Et si ce ne sera certainement pas le métal espéré, le bronze olympique serait tout de même synonyme de compétition réussie.

