Tokyo 2020

Et maintenant, peut-on rêver en grand ? Quand on bat les Etats-Unis emmenés par Kevin Durant pour son entrée en lice, il est forcément tentant de s'emballer et de se projeter sur la suite du tournoi avec envie. Et une question en tête : les Bleus peuvent-ils vraiment songer à l'or olympique à Tokyo ? Drôle de paradoxe alors que quelques heures avant ce nouvel exploit retentissant face à Team USA après celui en quart de finale du Mondial 2019, les questions étaient légion sur ce groupe bleu.

La préparation ratée, marquée par trois défaites dont une surprenante face au Japon, avait semé les doutes. Mais cette deuxième victoire consécutive face à Team USA en compétition internationale a tout bouleversé. L'assurance affichée lors de cette rencontre face à une formation US bien plus armée que celle d'il y a deux ans en Chine, la démonstration collective en défense ou encore le show d'Evan Fournier en attaque (28 pts) ont remis les points sur les i : les Bleus ne sont pas au Japon pour faire de la figuration mais pour ramener une médaille. Reste à savoir de quel métal.

Un Fournier de rêve, un finish de feu : le résumé de la folle victoire des Bleus

C'est de bon augure, mais rien d'autre

L'équipe de France garde cependant les pieds sur terre. La mission ne fait que commencer. Il y a du monde à écarter à Tokyo (Espagne, Australie, la Slovénie de Doncic…). Et Team USA n'a pas dit son dernier mot. "Il ne faut pas se leurrer: Jrue Holiday, Khris Middleton et Devin Booker (qui jouaient la finale NBA jusqu'à mardi dernier) ne sont arrivés que samedi à Tokyo et ils ont encaissé le décalage horaire. On peut être sûr que cette équipe va monter en puissance, mais malgré tout il fallait le faire. Il y a toujours une possibilité de l'emporter qui reste plus ou moins réduite quand on joue face à des équipes de ce calibre-là, mais elle existe", prévient Vincent Collet, le sélectionneur tricolore. Rudy Gobert, Nicolas Batum et compagnie n'ont surtout pas envie de se contenter d'un "simple" exploit.

Les visages affichés à l'issue de ce succès retentissant sur la planète basket en disent sûrement d'ailleurs plus long que tous les discours. Les Bleus n'ont pas célébré outre-mesure cette performance majuscule. Bien conscients que ce n'était qu'une rencontre de poules. Et pas un match couperet comme à Dongguan au Mondial. "Ça reste une victoire extraordinaire, au sens premier du terme. Mais maintenant on est tous tournés sur la suite. Il y avait évidemment de la joie dans le vestiaire, mais aussi beaucoup de concentration, et j'ai aimé ça", a apprécié Vincent Collet. "C'est de bon augure, mais rien d'autre. Maintenant, il faut enchaîner."

On vise très clairement la médaille d'or

Enchaîner pour ne pas revivre la désillusion de 2019 quand Evan Fournier and co étaient ensuite retombés de haut face à l'Argentine en demies. "Le deuxième match est le plus important et je le pense toujours. Il va falloir redescendre même si ce n'est pas facile. Cette rencontre contre la République tchèque est très, très importante, par rapport aux objectifs fixés", a encore répété Collet. "C'est bien, c'est un beau résultat, ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement, on a un autre gros match qui arrive rapidement", trace le même sillon Nando De Colo.

Les Tricolores, qui peuvent se qualifier pour les quarts de finale en cas de succès face aux Tchèques, sont clairement focus sur leur tournoi. Ce premier succès ne leur a mis que l'eau à la bouche. Et a confirmé les ambitions de certains, arrivés au Japon sans avoir peur d'annoncer haut et fort leurs envies. "On vise très clairement la médaille d'or, a lancé Rudy Gobert en conférence de presse avant le tournoi. On sait qu'il y a énormément de talents et de très bonnes équipes, mais je ne vois pas pourquoi on ne viserait pas cette médaille. On ne va pas dans une compétition pour viser le bronze ou l'argent ou pour espérer passer un bon moment". Une chose est sûre : le pivot du Jazz ne changerait pas son discours d'un iota après ce premier match.

