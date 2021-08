C'est une page qui se tourne. Et non des moindres pour l'Espagne mais aussi pour le basket international. La défaite de la sélection espagnole en quarts des Jeux de Tokyo contre les États-Unis (95-81) marque la fin de l'aventure de Pau et Marc Gasol avec la Roja. "C'est mon dernier match avec l'Espagne, nous verrons si c'est le dernier de ma carrière. Merci à tous d'avoir toujours été là. Du fond du coeur", a lancé Pau, revenu à la compétition en février avec le Barça où il a été champion d'Espagne.

Son frère Marc a suivi le même chemin. "Il est temps de quitter ce beau manège dans lequel nous sommes montés il y a des années. Nous avons eu beaucoup de chance. Mais il faut laisser sa place à la nouvelle génération, qui doit se faire sa propre expérience", a glissé le pivot des Lakers. Et mine de rien, c'est peut-être le plus beau chapitre de la Roja qui se ferme avec leurs départs.

Tokyo 2020 Un quart serré jusqu'au bout: revivez la victoire des Bleus face à l'Italie en vidéo IL Y A 32 MINUTES

Portés par Durant, les Etats-Unis écartent l'Espagne en quart : le résumé du match

20 années merveilleuses

Membre principal des fameux "Ninõs de oro" - sacrés champions du monde junior en 1999 -, Pau Gasol a multiplié les succès avec son pays. Après avoir fêté sa première cap en 2001, le double champion NBA avec les Lakers, numéro 3 de la draft 2001, a notamment été sacré champion du monde 2006. Et en plus de trois titres à l'Euro (2009, 2011, 2015), l'Espagnol aux 11 podiums internationaux a ramené trois breloques olympiques, dont deux d'argent (2008 et 2012).

Évidemment, ce n'est pas son échec en quarts de finale de ces Jeux de Tokyo, où il a peu joué (6 minutes face à Team USA) qui va changer son histoire dorée avec son pays. "Cette élimination ne va pas ternir 20 années merveilleuses et la possibilité d'avoir pu venir ici", a ajouté le légendaire pivot de la Roja, qui participait à ses 5es JO.

Marc va retourner aux Lakers

A 41 ans, Pau Gasol, qui a longtemps été le cauchemar des Bleus, n'a pas boudé son plaisir d'avoir pu être de cette fête japonaise. "Je suis reconnaissant à tout le monde d'avoir pu participer à ces Jeux olympiques", a poursuivi Pau Gasol, ravi d'avoir pu rejouer après avoir été éloigné des parquets pendant deux ans suite à un souci à un pied. "Vous pouvez vraiment tout surmonter si vous y mettez votre esprit et votre coeur. Le simple fait que j'ai pu revenir, jouer et être compétitif a été une grande réussite. Maintenant, je vais devoir parler à ma famille et voir si cela vaut la peine de continuer à jouer en club ou de trouver d'autres objectifs dans la vie", a-t-il conclu.

Notamment champion du monde 2006 et 2019 ou encore argenté aux Jeux 2008 et 21012, Marc Gasol peut aussi partir avec le sentiment du devoir accompli après avoir décroché 9 médailles. A 36 ans, il va maintenant totalement se concentrer sur les Lakers, où il a annoncé son intention de rester une saison de plus selon ESPN malgré un dernier exercice mitigé.

Tokyo 2020 Un 360 pour finir: le dunk ric-rac de Gobert pour sceller le succès des Bleus face à l'Italie IL Y A 3 HEURES