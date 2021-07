Tokyo 2020

S'abonner Déjà abonné ? Se connecter BASKETBALL France - Etats-Unis / SANS PUB 13:50-16:03 Direct

FRANCE - USA (9-6)

Superbe rebond offensif de Rudy Gobert, qui permet à Evan Fournier d'inscrire son premier panier à trois points de la compétition depuis le corner gauche.

Ntilikina ménagé face à Team USA IL Y A 5 HEURES

FRANCE - USA (6-6)

Après un lancer franc de Rudy Gobert, Kevin Durant s'amuse avec un tir à mi-distance non contesté.

FRANCE - USA (5-2)

AND ONE POUR FOURNIER ! L'arrière français provoque Zach Lavine et marque avec la faute en prime. Son lancer est dedans.

FRANCE - USA (2-2)

Premier panier de Yabusele, mais Draymond Green lui répond directement en pénétration.

C'EST PARTI !! L'entre-deux vient d'être remporté par Draymond Green et les Etats-Unis.

13h58. Les titulaires sont connus. Gregg Popovich lancera Damian Lillard, Zach Lavine, Kevin Durant, Draymond Green et Bam Adebayo. Tandis que Vincent Collet a décidé de titulariser Nando De Colo, Evan Fournier, Nicolas Batum, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert.

13h55. Place aux hymnes nationaux !

13h52. Français et Américains sont accompagnés de l’Iran et de la République Tchèque au sein de ce groupe A. Pour son entrée en lice, la République Tchèque a battu l’Iran (84-78). Pour rappel, les deux premiers du groupe se hisseront directement en quarts de finale.

13h48. Coup dur pour les Bleus, qui devront se passer de Frank Ntilikina. Le joueur des New York Knicks a ressenti "une gêne musculaire" lors de la préparation et sera ménagé ce dimanche.

"Ce Team USA, ce n’est pas la crème de la crème… mais seul Gobert y serait titulaire"

13h44. Mais les Américains ont également vécu une préparation chaotique, subissant une défaite improbable et historique à Las Vegas, il y a deux semaines, face au Nigéria (87-90), avant un deuxième revers consécutif, cette fois face à l’Australie (83-91), du jamais vu pour une équipe américaine en match officiel.

13h40. En plus de cela, il faut dire que l’équipe de France n’a pas vécu la préparation espérée. Avec trois défaites en autant de confrontations (deux fois l’Espagne, puis le Japon), les basketteurs tricolores se présentent à Tokyo avec un bilan peu rassurant.

13h38. Jour de revanche pour les Américains ce dimanche pour leur entrée en lice à Tokyo 2020. Grandissime favori, Team USA va avoir à coeur de se venger de l’équipe de France, qui a éliminé les triple tenants du titre olympique en quarts de finale de la dernière Coupe du Monde.

13h35. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Eurosport pour suivre le direct commenté de la première rencontre de l’équipe de France de basket lors de ces Jeux Olympiques 2020. Les Bleus ont rendez-vous avec les Etats-Unis à 14h00.

