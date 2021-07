Tokyo 2020

Tout avait pourtant mal commencé pour les Bleues. Après un premier match de basket en 3x3 logiquement perdu face aux Etats-Unis, les Françaises devaient montrer un meilleur visage face à l'Italie pour rester dans la course au podium. Mais l'entame de match tricolore n'a pas été bonne : après une minute trente de jeu, l'équipe de France était menée 0-6.

A 2'40 de la fin, le tournant

Peu en réussite au shoot, perméables face à la vivacité des Italiennes et plus particulièrement de Raelin D'Alie, les Françaises ont d'abord souffert. Mais elles ont su se ressaisir, en construisant mieux leurs offensives et en étant plus compact en phase défensive. A 5 minutes de la fin, soit à la "mi-temps" d'un match de basket 3x3, les Bleues n'avaient que trois points de retard sur l'Italie.

Le tournant du match est survenue à 2'40 de la fin. Menées 12-14, les Bleues vont inscrire coup sur coup deux paniers à deux points, grâce à Laëtitia Guapo et Marie-Ève Paget. Derrière, les Italiennes n'arriveront plus à reprendre l'avantage. Grâce à ce succès, les Bleues restent en vie dans ce tournoi olympique, et comptabilisent une victoire et une défaite au terme de la première journée de ces J.O de Tokyo.

