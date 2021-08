Tokyo 2020

Le basket est un sport collectif. Il faut créer un groupe, une osmose et tirer dans le même sens pour aller au bout de ses rêves. Mais quand certains talents subliment le jeu, il est alors tentant d'oublier tous ces principes et de se focaliser sur leurs prouesses. La Slovénie et Luka Doncic illustrent parfaitement ce phénomène. Et c'est ainsi un double défi passionnant qui se dresse sur la route de la France en demi-finale des Jeux Olympiques avec plusieurs pièges à éviter et des questions à résoudre.

La première est évidente et se retrouve sur toutes les lèvres : comment stopper Luka Doncic ? A 22 ans, la star de Dallas fait rêver toute la planète basket durant ces Jeux. Ses 48 points pour son entrée en lice face à l'Argentine ont électrisé Tokyo. Depuis, il a connu un petit coup de moins bien face à l'Espagne contre qui il a été maladroit (12 pts, mais 14 rbds et 9 pds) mais il continue de régaler pour afficher 26.3 points, 10 rebonds et 8 passes de moyenne. On parle donc du meilleur marqueur du tournoi en moyenne mais aussi du deuxième meilleur passeur et du deuxième rebondeur ! Tout simplement.

"Meilleur au monde" dixit le sélectionneur Sergio Hernandez. "Exceptionnel" pour son homologue tricolore Vincent Collet. Les superlatifs pleuvent à chacune de ses sorties. Pour aller en finale, la France va donc devoir trouver comment le limiter. Ce sera évidemment un travail collectif. Mais certains seront missionnés pour s'occuper de lui. Et si Frank Ntilikina - peu en vue à Tokyo après des pépins physiques et un souci de fautes contre l'Italie -, devrait donner quelques minutes à la nation, Nicolas Batum aura sûrement un rôle clef face au Slovène au profil atypique avec ses 2m01.

Avec ses longs bras, sa capacité à défendre sur plusieurs postes et son QI basket au-dessus de la moyenne, "Batman" est un excellent défenseur. Ce n'est pas nouveau. Mais il sait en plus de quoi on parle avec la "mission Luka Doncic". Sous le maillot des Clippers en playoffs cette saison, l'ancien Manceau a dû se coltiner le prodige de 22 ans régulièrement. Avec une certaine réussite sur la fin de la série. "En défense, Nicolas a fait un gros boulot sur Luka. Notamment sur les remontées de balle ou en lui mettant la pression. Nico nous a permis de changer plus facilement en défense et c'est grâce à ça qu'on les a limités à 81 points ce soir", avait salué Tyronn Lue son coach à LA après le match 4 du premier tour des playoffs.

Auteur d'une performance stupéfiante contre l'Italie mardi (15 pts, 14 rbds, record en Bleu, 3 passes, 3 interceptions, 2 contres), Capitaine Batum sera donc encore attendu pour essayer de réduire l'apport offensif de l'ancien du Real Madrid, aussi bien dans l'alimentation de la marque que dans la création. "Ce sera autre chose (ndlr : qu'avec les Clippers) car ce n'est pas la même équipe, prévient l'ancien Manceau. Il ne s’agit pas seulement de Luka même s’il est sans doute l’un des meilleurs au monde en ce moment". Et c'est bien là, l'autre souci clef de cette demie : la formation slovène ne se résume pas à Doncic même s'il est phénoménal et est toujours invaincu en compétition officielle avec son pays (17 matches, 17 victoires).

Ne pas laisser Doncic marquer 50 points, mais sans tout y sacrifier

La Slovénie n'est pas championne d'Europe en titre pour rien. Et si Goran Dragic n'est pas à Tokyo tout comme Anthony Randolph, il y a du monde pour l'épauler. "Il faudra trouver le juste équilibre: contrôler Doncic, ne pas le laisser marquer 50 points, mais sans tout y sacrifier, annonce Vincent Collet. Cela demande d'être très concentré sur lui, mais sans délaisser les autres joueurs, car ils ont une grosse force de frappe. Entre Zoran Dragic, Jaka Blazic, Vlatko Cancar, on sait qu'il y a des snipers." Les 27 points de Zoran Dragic en quart (à 11 sur 13 aux tirs !) sont là pour l'illustrer.

Sous le cercle, l'intérieur de Valence Mike Tobey, qui a cumulé 16 points et 14 rebonds face à l'Espagne avant de finir avec un nouveau double-double contre l'Allemagne en quarts (13 pts, 11 rbds), sera aussi à surveiller de près avec ses 2m13. En gros, attention à ne pas se concentrer que sur Doncic mais d'être solide pour imposer un match défensif qui pourrait mieux coller aux Bleus. "On pense souvent à Luka Doncic mais ce n’est pas le seul joueur de cette équipe, ils jouent très bien au basket autour de lui, nous confirme Frédéric Weis, médaillé d'argent aux Jeux 2000 et consultant Eurosport. Luka Doncic est un créateur fantastique, aussi bien pour lui que pour les autres, et quand il y a des shooteurs incroyables comme il peut y avoir dans son équipe, la connexion est parfaite".

En parlant de connexion, il y a d'ailleurs un autre point que les Bleus feraient bien de rectifier pour cette demi-finale : les ballons perdus. "Si on refait 20 pertes de balle nous n’avons aucune chance", annonce Evan Fournier. "Contre une équipe plus forte, ça ne passera pas. Il faut prendre beaucoup plus soin du ballon”, confirme Fred Weis. Surtout avec un Luka Doncic en face qui ne se fera pas prier pour exploiter le moindre cadeau. Doncic et les autres bien sûr.

