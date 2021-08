Tokyo 2020

Nicolas Batum vient d'entrer au panthéon du basket français avec son contre décisif sur Klemen Prepelič. Pour la place qui sera la sienne, on attendra que le temps fasse son œuvre, que l'issue du tournoi samedi face aux Etats-Unis donne une valeur plus ou moins historique à ce succès acquis au forceps face à la Slovénie. Une chose est sûre, on reparlera de cette action de l'ailier de l'équipe de France pendant des années. Et sans doute qu'après sa carrière, ce sera celle-ci dont on se souviendra le plus. A raison.

Cette équipe avait trop souffert pour accepter qu'un lay-up slovène ne brise son rêve olympique comme ça. Il y a eu l'Espagne, en 2012 et en 2016 pour certains et pour ne parler que des Jeux mais aussi l'Argentine en demi-finale du Mondial 2019, ce qu'a d'ailleurs rappelé Evan Fournier au micro de France Télévisions juste après le coup de sifflet final. "J’ai déjà participé deux fois aux Jeux Olympiques et j’ai souffert deux fois, a avoué le héros du soir, Nicolas Batum. J’ai rêvé de jouer la finale toute ma vie. J’ai découvert les Jeux olympiques en 1996. J’ai regardé la Dream Team et c’est après ça que j’ai suivi la NBA. J’ai toujours rêvé de disputer ce genre de matches."

Batum était le seul Français à pouvoir réussir ce contre

Ce genre de matches, ce sont des chocs au couteau, de ceux où il ne faut pas trembler, où la moindre erreur peut faire basculer un destin. Quand Evan Fournier a perdu ce ballon à 44 secondes de la fin et que la Slovénie est revenue à un point dans la foulée, les démons du passé ont surgi. L'Espagne donc mais aussi l'Argentine et plus loin encore la Grèce ou l'Italie. "J'étais tellement nerveux sur le banc", a reconnu Fournier, expulsé pour cinq fautes. Klemen Prepelič a alors pénétré dans la raquette des Bleus. Et les Français ont retenu leur respiration. Tous, sauf un : Nicolas Batum.

"Je devais faire une action comme ça. Je savais que je n’avais pas réussi un bon match en attaque (3 points à 1/5), mais je devais faire cette action pour mon équipe, pour l’emmener en finale, et c’est ce que j’ai fait." A vrai dire, aucun autre français ne pouvait réaliser ce contre. Pas Rudy Gobert qui aurait été battu en vitesse par l'attaquant slovène, pas Guerschon Yabusele pour les mêmes raisons, pas Nando De Colo ou Thomas Heurtel, pas assez athlétiques. Seul Batum avait toutes les qualités requises. Des qualités qu'il met au service du collectif depuis deux rencontres. Ses trois contres avaient impressionné en quart face à l'Italie, l'ailier des Clippers en a posé quatre (autant que Rudy Gobert) face à la Slovénie en demie.

Finalement, comme souvent, c'est Evan Fournier qui a le mieux résumé l'affaire : "Nico a fait ses trucs de Batman à la fin du match". La Slovénie avait Luka Doncic, la France avait Nicolas Batum. Le premier a sublimé par sa seule présence son collectif, le second a sauvé une performance d'ensemble majuscule par une action individuelle somptueuse. "L’action de Nicolas Batum est fantastique et décide qui est le perdant et qui est le vainqueur", résume finalement Vincent Collet pour Eurosport, sélectionneur d'une équipe de France de basket au minimum argentée et forcément historique.

