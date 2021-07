La présence du Président de la République, Emmanuel Macron, n'y a rien fait. En tribunes pour le premier match d'une équipe de France de basketball 3x3 aux Jeux Olympiques, le chef de l'Etat a assisté à une défaite. Face aux Américaines, Marie Eve Paget, Ana Maria Filip, Laetitia Guapo et Mamignan Touré n'ont rien pu faire et se sont inclinées 17 à 10.

Les Françaises ont pris le meilleur départ pour mener 3-2 grâce à deux paniers de Paget mais ce fut finalement le seul moment où les elles ont été devant. Car en face, Stefanie Dolson, bien plus grande et plus puissante que les joueurs de l'équipe de France, a été incroyable de précision. Auteure de sept points (à 7/8), la joueuse de Phoenix a aussi été très importante en défense pour gêner les pénétrations tricolores. Les Bleues ont fini le match à 6/16 à un point contre 12/18 à leurs adversaires.

Tokyo 2020 Neuf membres du staff de l'équipe de France masculine de basket placés à l'isolement IL Y A 7 HEURES

Une fois le match en main, les Américaines ont géré (7-4, 9-5) et même le retour des Françaises à une unité (9-8) n'y a rien fait. Trop sûrs de leur force, les USA ont mis un nouveau coup d'accélérateur qui a scellé le sort de la partie (17-10). Dans ce tournoi de basketball 3x3 qui enchaîne, les Bleues défieront l'Italie dans l'après-midi.

Tokyo 2020 Team USA, France, Espagne, Argentine… Un titre olympique, des dizaines de scénarios IL Y A 9 HEURES