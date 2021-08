Les Bleus l’ont fait ! D’un petit point, l’équipe de France de basket réalise l’un des plus grands exploits de son histoire en se qualifiant pour la finale des Jeux Olympiques après une rencontre aussi intense qu’irrespirable face à la Slovénie (90-89). Malgré un nouveau grand match de Luka Doncic (16 points, 10 rebonds, 18 passes), Nando De Colo (25 points) et Evan Fournier (23 points) ont mené les Bleus jusqu’au dernier jour de Tokyo 2020, où ils affronteront l’ogre américain pour tenter de prendre leur revanche, 21 ans après la finale des JO de Sydney. Historique.

Un contre pour l'histoire : le chef d'œuvre de Batum pour envoyer les Bleus en finale

Tokyo 2020 De Colo assure le spectacle : une passe aveugle pour un dunk féroce de Gobert IL Y A UNE HEURE

Doncic dans ses oeuvres

Vincent Collet avait prévenu : “Ce sera le match d’une carrière”. Pourtant rien n’a été facile, bien au contraire. Deux jours après avoir éliminé l’Italie, l’équipe de France avait rendez-vous avec un tout autre adversaire en demi-finale des Jeux de Tokyo : Luka Doncic. Et la relation du prodige slovène avec son pivot américain tout juste naturalisé, Mike Tobey, a posé de gros problèmes aux Bleus dès l’entre-deux.

En un rien de temps, Doncic avait déjà noirci la feuille (8 points, 2 rebonds, 3 passes en cinq minutes) pour donner deux possessions d’avance aux siens (14-18). Mais les arrières français Nando De Colo et Timothé Luwawu-Cabarrot ont tenu tête au rythme intense de la Slovénie, enchaînant les tirs à longue distance pour permettre aux Bleus de rester au contact après dix premières minutes effrénées (27-29).

Puis Vincent Collet a dit stop. A la suite d’une caricature de basket de la part des deux équipes, qui ont enchaîné les loupés en premières intentions, l’entraîneur des Bleus a pris un temps mort salvateur pour recadrer ses joueurs. Et forcément, avec un jeu plus posé, tout s’est mieux passé pour l’équipe de France, notamment en défense. Nicolas Batum et Rudy Gobert ont mis d’énormes contres à Luka Doncic et Edo Muric pour refroidir les ardeurs slovènes, qui sont tout de même passés devant juste avant la pause sur un tir de Vlatko Cancar correspondant à la 8e passe décisive de Doncic (44-42).

De Colo assure le spectacle : une passe aveugle pour un dunk féroce de Gobert

Un contre pour l’histoire

A la reprise, les Bleus ont sorti les muscles. Et c’est Nicolas Batum qui a repris les hostilités en ouvrant son compteur à longue distance, avant que Gobert n’écrase un gros dunk sublimé par deux tirs à trois points de Fournier, complètement oublié par la défense (53-49). Un premier petit break fait, les Bleus n’ont jamais cessé d’appuyer sur leurs qualités : une grosse défense et des attaques placées. Après avoir muselé Luka Doncic (5/18 aux tirs) et profitant d’un superbe passage de Nando De Colo (25 points), la bande à Collet a même pris 9 longueurs d’avance (63-54). Avant de voir Mike Tobey (23 points à 10/14) marquer plusieurs fois de suite sur pick and roll afin de remettre la Slovénie à deux possessions avant l’ultime période (71-65).

Alors que la Slovénie poussait pour revenir au score grâce à la vision de jeu de Doncic (18 passes décisives), Evan Fournier a décidé de sortir de sa boîte, enchaînant deux bombes à trois points pour laisser la France devant alors qu'il ne restait que deux petites minutes au chronomètre (87-85). Facteur X depuis le début de la rencontre, Timothé Luwawu-Cabarrot (15 points à 3/4 de loin) a envoyé un dernier shoot longue distance, rendu directement par Prepelic (90-89).

Mené d’un point et avec l’ultime ballon entre les mains, Prepelic a décidé de forcer le destin en pénétration. Mais c’était sans compter Nicolas Batum, revenu de l’enfer pour lui asséner un contre par derrière qui restera dans l’histoire du basket français, qui ne cesse de s'écrire avec cette génération décidément extraordinaire. Et pour terminer en beauté, les Bleus ont rendez-vous ce samedi en finale des Jeux Olympiques face à la Team USA pour prendre leur revanche, 21 ans après.

S'abonner Déjà abonné ? Se connecter BASKETBALL France - Slovénie 00:00:00 Replay