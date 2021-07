Khris Middleton et Jrue Holiday, sacrés champions NBA mardi avec Milwaukee, et Devin Booker finaliste malheureux avec Phoenix, devraient rejoindre Team USA samedi, à la veille de l'entrée en lice contre la France aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). C'est en tout cas ce qu'a annoncé jeudi l'entraîneur-adjoint Steve Kerr. "Joueront-ils le lendemain ? On verra comment ils se sentent après ce voyage et s'ils sont prêts pour ça", a-t-il précisé.

Ce trio, qui ne manque certes pas de rythme après une finale NBA conclue en six matches intenses, n'a de fait pas participé à la préparation de l'équipe des Etats-Unis. Et vingt-quatre heures à peine après un long voyage trans-Pacifique, il leur sera difficile de prendre part au match face aux Bleus. Tant et si bien que Gregg Popovich devrait composer avec une rotation à neuf joueurs voire huit, sachant que l'arrière Zach LaVine, bloqué aux Etats-Unis afin de se soumettre au protocole Covid, n'a rejoint ses coéquipiers à Tokyo que ce jeudi.

