Tokyo 2020

Six ans. Il fallait remonter à 2015 et le championnat d'Europe pour voir une victoire française sur l'Espagne en compétition officielle. Depuis, les coéquipières de Laia Palau avaient systématiquement écoeuré Sandrine Gruda et les autres. Valérie Garnier, la sélectionneuse tricolore, qualifie l'Espagne de "meilleure ennemie" ? Il y avait fort à parier, qu'effectivement, les Ibères prenaient un malin plaisir à retrouver les Bleues. Mais cette fois, elles sont reparties tête basse. La faute à une équipe de France enfin solide jusqu'au bout. Et pourtant, le coup est encore passé près.

"Cette fin de match, c'est terrible !"

S'il a fallu attendre la fin du premier quart pour voir les Tricolores prendre la tête (18-16), les Espagnoles ont couru après le score pendant de longues, très longues minutes puisqu'elles n'ont repris les devants qu'à 4'46'' du buzzer final (58-57). Entre-temps, l'équipe de France a cumulé jusqu'à 14 points d'avance. Presque irréel face à un adversaire comme l'Espagne qui a donc tant tourmenté cette équipe. Sandrine Gruda ne dit d'ailleurs pas autre chose : "C’était fort en émotions. Tout mouvement, toute attitude peut être décisive. Quand elles sont repassées devant je me suis dit mais non, pas encore, pas ce soir, pas cette fois-ci."

Une avance confortable gâchée avant la délivrance Johannès : le résumé de l'exploit français

"Cette fin de match, c'est terrible ! Et ça ne peut être que comme ça un France - Espagne en quart de finale olympique", souligne de son côté Valérie Garnier au micro de France Télévisions. Cette fin de match, revenons dessus justement. A 4'46'' du terme, les Bleues ont donc lâché la tête. Il fallait avoir le cœur bien accroché pour ne pas céder, mais surtout s'en tenir à ce qui était prévu. Jamais simple dans ces moments-là surtout après avoir connu tant de frustrations (cinq défaites de suite en finale à l'Euro notamment). "Ça se joue à peu. On a eu des moments de faiblesse mais on a su rester debout. C'est ce que j'avais demandé aux filles, elles ont respecté le plan et sont restées enthousiastes. Elles ont eu de la volonté et c'est top", analyse encore Garnier.

Alix Duchet, la meneuse de l'équipe de France, souligne l'état d'esprit tricolore : "On a sorti toutes nos tripes. La dernière minute a été interminable. La fin, c’est tout dans le mental et rester focalisée sur le prochain tir sans se soucier de ce qui s’est passé." Et cette possession caviardée puis sauvée magistralement par une Marine Johannès des très grands soirs, en a été la preuve. "On a souvent perdu des matches contre elles et les battre sur cette scène mondiale, c’est juste énorme", conclut Sandrine Gruda.

Et maintenant (encore) le Japon

Pour aller plus loin, il faudra désormais se coltiner l'hôte japonais, bourreau des Bleus en ouverture (74-70) et tombeur de la Belgique dans un match, là aussi, tendu jusqu'à la sirène. Battre les Nippones serait synonyme de résultat au moins équivalent à celui de Londres quand la bande à Céline Dumerc n'avait cessé de rêver qu'en finale face aux Américaines. Perdre ferait en revanche surgir à nouveau les démons de 2016 quand l'aventure s'était achevée à une frustrante 4e place. "Nous sommes dans une nouvelle dynamique et nous sommes vraiment une équipe de 12 joueuses", préfère retenir Alix Duchet. Souhaitons que cette dynamique porte les Bleues encore un peu plus longtemps.

