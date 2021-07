Tokyo 2020

"On vise très clairement la médaille d'or" aux Jeux olympiques de Tokyo, a affirmé vendredi le pivot de l'équipe de France Rudy Gobert, à la veille d'un second match de préparation de l'équipe de France contre l'Espagne à Paris-Bercy. Médaillé de bronze à la Coupe du monde en 2019 en Chine après un immense exploit contre les États-Unis en quarts de finale, l'équipe de France tentera de monter une troisième fois sur un podium olympique, après l'argent de Londres en 1948 et de Sydney en 2000.

Je ne vois pas pourquoi on ne viserait pas l'or

"Pour nous, on vise très clairement la médaille d'or. On sait qu'il y a énormément de talents et de très bonnes équipes, mais je ne vois pas pourquoi on ne viserait pas cette médaille", a lancé Rudy Gobert, en conférence de presse à Bercy.

"On ne va pas dans une compétition pour viser le bronze ou l'argent ou pour espérer passer un bon moment. Bien sûr, on veut passer un bon moment. On sait que l'on a un groupe qui sur un match peut battre n'importe qui. Ça va être à nous de travailler dur et de monter en puissance au cours de la compétition. Je pense qui si on fait ça, tout peut arriver", a ajouté le pivot de Utah Jazz, qui a rejoint le groupe français à Malaga en cours de préparation olympique et espère pouvoir jouer dès samedi contre l'Espagne samedi soir.

Nando De Colo, Nicolas Batum, Evan Fournier et Rudy Gobert avec la France au Mondial 2019 Crédit: Getty Images

"Je ne vous dirai pas comme Rudy quelque chose de précis, mais le plus haut possible. Et ça, il faut le préparer", a estimé le sélectionneur Vincent Collet. Les Français se trouvent dans un groupe aux Jeux olympiques avec les États-Unis, la République tchèque et l'Iran. Ils devront terminer à l'une des deux premières places ou finir parmi les deux meilleurs troisièmes (sur quatre), pour aller en quarts de finale.

