Tokyo 2020

Juste après la qualification arrachée pour les quarts de finale aux Jeux de Tokyo, le tirage au sort a désigné l'Espagne comme adversaire des basketteuses françaises, "un peu notre meilleure ennemie, contre laquelle il faudra batailler", a prévenu mardi la sélectionneuse Valérie Garnier.

Le rendez-vous des Bleues face à la Roja a été fixé à mercredi soir à la Super Arena de Saitama. Et Garnier sait qu'il sera très relevé face à des rivales qu'elles ont l'habitude de rencontrer et qui présentent un bilan favorable dans leurs confrontations en compétitions officielles (huit victoires, trois défaites, Mondiaux/Euros confondus).

"Contre les Espagnoles on a des facilités en matches de préparation, mais quelque part c'est de la poudre aux yeux... C'est une équipe toujours présente en tournois, redoutable, qui se sublime toujours", a-t-elle déclaré lors d'un point presse virtuel. Et de rappeler, à juste titre, que ces deux équipes se sont affrontées quatre fois en amicaux, en mai et en juillet, pour respectivement préparer le dernier Euro disputé en Espagne en juin et ces JO, avec trois victoires françaises au bout. "Mais pour ces rencontres, il leur manquait Laura Gil et Astou Ndour" qui sont prédominantes à l'intérieur, "ainsi que leur meilleur joueuse Alba Torrens", absente du tournoi continental après avoir contracté le Covid, a rappelé Valérie Garnier.

La défense sera primordiale

Face à cette Espagne qui montre à Tokyo un visage autrement plus conquérant et compétitif qu'à l'Euro, ponctué d'une 7e place bien en-deçà de ses ambitions, la sélectionneuse affirme savoir "le chemin de performance à prendre", 48 heures après la défaite contre les Etats-Unis (93-82), dont l'écart a été suffisamment petit pour permettre à la France de rester en vie dans ce tournoi.

"Il faudra assurer les fondamentaux, être efficaces dans le repli défensif, car on connait leur jeu de transition, leur vitesse de déplacement. On sait aussi la responsabilité individuelle qu'il faudra avoir dans les un contre un. La présence au rebond sera également essentielle. Il faudra beaucoup d'engagement, de volonté, d'abnégation. Enfin, à nous de ne pas nous faire piéger dans leur volonté de nous faire déjouer", a-t-elle énoncé.

Si les Bleues écartent la Roja, deux chances de médaille s'offriraient ensuite à elles, sachant qu'elles seraient opposées à la Belgique ou au Japon en demi-finale, pour une éventuelle finale face à l'ogre Team USA.

