Les basketteuses françaises ont bouclé leur préparation pour les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août) par une défaite en prolongation contre le Canada (80-76), mercredi à Oshino, à six jours de leur entrée dans le tournoi olympique.

Après un Championnat d'Europe terminé à la deuxième place (défaite en finale contre la Serbie) fin juin, les Françaises ont disputé quatre matches de préparation olympiques avec deux victoires (contre l'Espagne à Paris-Bercy, et Porto Rico à Oshino) et deux revers (à Malaga contre l'Espagne et contre le Canada). En quête d'une nouvelle épopée comparable à celle des "Braqueuses" en 2012 (médaillées d'argent à Londres), les coéquipières d'Endy Miyem commenceront les Jeux olympiques contre le Japon, mardi dès 10h (3h en France) à Tokyo. Elles enchaîneront par le Nigeria le 30 juillet et finiront face aux invincibles Américaines le 2 août.

