Olivia Epoupa ne s'envolera pas pour Tokyo. Dans un communiqué publié lundi, la fédération française de basket a annoncé le forfait de la meneuse de 27 ans. La joueuse tricolore, blessée à une cheville, a passé des examens complémentaires ces derniers jours à Paris et doit passer son tour pour les Jeux olympiques 2021. Valérie Garnier, la sélectionneuse des Bleues, a regretté ce forfait.

"Le forfait d’Olivia Epoupa n’est forcément pas la meilleure manière de débuter cette campagne olympique. Je suis triste pour elle, car on sait l’importance pour une athlète de disputer les JO dans une carrière. C’est une joueuse qui apporte beaucoup sur et en dehors du terrain, et le groupe France aura forcément une pensée pour elle au moment de commencer les Jeux Olympiques le 27 juillet prochain. Blessée lors du premier match de l’Euro puis préservée ensuite, nous avons dû nous adapter lors de la compétition, et nous en ferons de même pour cette campagne olympique", a indiqué Valérie Garnier.

La technicienne tricolore, qui a décidé de la remplacer par Marine Fauthoux, a annoncé sa liste des douze quelques minutes plus tard.

