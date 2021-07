La fédération américaine l'a annoncé. Zach LaVine, placé depuis lundi à l'isolement dans le cadre du protocole Covid, en est sorti sans conséquence et son arrivée à Tokyo pour les Jeux olympiques est prévue jeudi. "Par mesure de précaution", sans que l'on sache s'il était cas contact ou s'il avait contracté le Covid-19, le joueur des Chicago Bulls n'avait pas voyagé avec ses coéquipiers dans la nuit de mardi à mercredi à Tokyo.

L'arrière américain avait été de toute la préparation pour le tournoi olympique, participant aux quatre matches amicaux des USA, qui se sont soldés par deux défaites (contre le Nigeria et l'Australie) et deux victoires (contre l'Argentine et l'Espagne). En 20 minutes de moyenne, il a inscrit 10,8 points (à 53,6% de réussite aux tirs) et pris 2,5 rebonds. Reste désormais à savoir s'il sera opérationnel pour prendre part au match d'ouverture du tournoi olympique dimanche face à la France. A cet égard, son entraîneur Gregg Popovich s'est montré plutôt optimiste mercredi lors d'un point presse, estimant qu'"il devrait prendre part à l'entraînement vendredi". "Si tout va bien il sera disponible", a-t-il précisé.

En revanche, le technicien ne savait pas encore quand Devin Booker, Jrue Holiday et Khris Middleton rejoindraient "Team USA", ce qui renforce la probabilité de leur indisponibilité contre les Bleus. En effet, eux aussi sont encore aux États-Unis, les deux derniers venant d'être sacrés champions de NBA avec Milwaukee, aux dépens du premier battu avec Phoenix.

Zach LaVine (à gauche) sera bien présent aux JO de Tokyo. Crédit: Getty Images

