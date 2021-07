Tokyo 2020

S'abonner Déjà abonné ? Se connecter BASKETBALL Etats-Unis - République Tchèque 13:50-16:03 Direct

Les deux équipes sont à l’échauffement sur le parquet de la Super Arena de Saitama.

Pour rappel, la France (3 victoires) est assurée de terminer à la première place du groupe A tandis que l’Iran (3 défaites) est d’ores et déjà dernière et hors de course pour la suite.

Mais les coéquipiers des stars NBA Kevin Durant et Damian Lillard, pour ne citer qu’eux, comptent bien frapper un nouveau grand coup pour s’offrir un quart de finale plus facile.

En face, la République Tchèque a remporté son premier match face à l’Iran (84-78), avant de prendre une leçon de collectif contre l’équipe de France (77-97). Une nouvelle défaite et les coéquipiers de Satoransky verraient les quarts de finale s’éloigner.

Aucune des deux équipes n’est encore officiellement qualifiée, ou éliminée. Après une surprenante défaite inaugurale contre l’équipe de France (76-83), Team USA s’est vengé sur une pauvre équipe d’Iran (120-66) pour quasiment s’assurer, au moins, une place de meilleur 3e.

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Eurosport pour suivre EN DIRECT la rencontre opposant les Etats-Unis à la République pour le groupe A du tournoi de basket des Jeux Olympiques.

