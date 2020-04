Une annulation de la saison ? LeBron James est totalement contre

NBA - Alors que la chaîne américaine CNBC annonce que certains dirigeants et agents préféreraient une fin de saison plutôt qu'une reprise à huis clos, LeBron James a pris les devants sur Twitter en indiquant qu'il était totalement prêt à retourner sur les parquets de NBA.

Le débat fait rage de l'autre côté de l'Atlantique : la saison de NBA, suspendue depuis le mois de mars, va-t-elle reprendre ses droits ? Sur Twitter, LeBron James s'est clairement positionné pour une poursuite du championnat. "J'ai vu une information annonçant que des dirigeants et des agents souhaiteraient annuler la saison ? C'est absolument faux. A ce que je sache, personne n'a dit une chose pareille. Dès que la situation sera sécurisée, nous souhaitons finir la saison. Je suis prêt, mon équipe est prête. Personne ne devrait annuler quoi que ce soit", a indiqué le joueur des Lakers.

Selon les informations de la chaîne américaine CNBC, l'hypothèse d'une reprise sans public serait vue d'un mauvais oeil par certains dirigeants et agents qui préfèreraient ainsi une annulation de la saison en cours. Mercredi, Anthony Fauci, épidémiologiste et conseiller du président Donald Trump, envisageait également la fin du championnat. "Si vous ne pouvez pas garantir la sécurité, vous allez malheureusement peut-être dire : 'Nous pourrions devoir nous passer de ce sport pour cette saison'", a-t-il déclaré dans un premier temps au New York Times.

"La sécurité, pour les joueurs et pour les supporters, prime sur tout le reste... Si nous laissons notre désir de revenir prématurément à la normale, nous ne pouvons que nous remettre dans le même trou qu'il y a quelques semaines. J'aimerais qu'on puisse reprendre tous les sports. Mais en tant que responsable de la santé, médecin et scientifique, je dois dire qu'à l'heure actuelle, quand on regarde le pays, nous ne sommes pas encore prêts pour cela", a conclu ce proche du président américain.

