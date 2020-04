La Ligue nord-américaine de basket féminin (WNBA) a annoncé vendredi qu'elle reportait le début de saison de son championnat, initialement prévu le 15 mai, à cause du coronavirus. "Alors que des développements continuent d'émerger autour de la pandémie de COVID-19, y compris la prolongation des consignes sur la distanciation sociale aux États-Unis jusqu'au 30 avril, la WNBA reporte la tenue de ses camps d'entraînement et le début de la saison régulière initialement prévu pour le 15 mai", a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert.

"Bien que la Ligue continue à utiliser ce temps pour travailler à la planification de nouvelles dates de début de saison et à l'étude de formats innovants, notre principe directeur continuera d'être la santé et la sécurité des joueuses, des fans et des employés", a-t-elle ajouté. Le championnat de basket féminin s'ajoute à la longue liste de compétitions sportives reportées ou annulées en Amérique du Nord, en raison de la propagation du coronavirus, depuis que la NBA a été la première a suspendre sa saison le 11 mars.

La WNBA a en outre indiqué que sa prochaine draft se déroulerait le 17 avril, mais de façon virtuelle, les futures joueuses de la Ligue et les franchises y participant à distance lors d'une cérémonie retransmise en direct sur ESPN.