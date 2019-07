Tout est allé très vite pour l'arrière de 24 ans, qui a rejoint le Liberty, sa nouvelle équipe, trois jours seulement après la lourde défaite (86-66) en finale face à l'Espagne. Cinq jours après le revers de Belgrade, la joueuse de Bourges était déjà sur le terrain, à Chicago, pour ses grands débuts en WNBA, la ligue féminine professionnelle. "Je pensais que ça allait être plus dur de 'switcher', mais au final, ça a été", dit-elle. "J'ai essayé de tout de suite me mettre dans le truc."

Pas le temps de ressasser la finale perdue et sa prestation en demi-teinte sur le match. "Je pense toujours à la finale, bien sûr, mais ça m'aide à moins y penser", dit-elle. "Au début, tout le monde pensait qu'il y avait trop de blessés, qu'on était trop jeunes, que ça n'allait pas être facile", dit-elle du parcours de l'équipe de France. "Au final, on a quand même réussi à montrer qu'on était capable de faire de bonnes choses et d'arriver en finale."

Sur le plan individuel, "j'ai eu des hauts et des bas. (...) J'aurais aimé aider l'équipe un peu plus. Je n'ai pas été forcément très constante."

Marine JohannesGetty Images

"Elle est vraiment douée"

Avec le Liberty, Marine Johannès (1,77 m) part sur un nouveau défi, le troisième d'une saison sans fin après la saison avec Bourges et la campagne internationale. Elle a retrouvé une équipe à l'effectif dense, qui a les armes pour aller en playoffs mais peine à concrétiser jusqu'ici. Dès son premier match, la numéro 23 n'a eu besoin d'aucun temps d'adaptation pour faire parler son jeu fait pour briller aux Etats-Unis. Elle avait, il est vrai, bénéficié des conseils de Bria Hartley, sa coéquipière en équipe de France qui évolue à New York depuis 2017.

"Elle m'aide vraiment à me mettre dans le truc", dit-elle, "parce que ce n'est pas évident d'arriver en milieu de saison. Donc c'est vrai que ça me rassure qu'elle soit là."

Dix points pour son premier match, 7 pour le deuxième, avant la démonstration de samedi face aux Los Angeles Sparks. Lors de sa première rencontre à domicile, la Française a rendu une copie très propre, avec 6 sur 6 aux tirs et 17 points au total.

"Je l'ai vu jouer en Europe, mais vous vous demandez toujours ce que ça va donner ici", explique son entraîneure Katie Smith, ancienne arrière star de la WNBA. "Offensivement, elle est vraiment douée. (...) Elle a un shoot mais elle est aussi insaisissable, très bonne balle en main."

Comparée à Curry

Pour un premier rendez-vous avec la Française, le public du Westchester County Center a eu droit à plusieurs gestes typiques de l'arrière de Bourges, une pénétration en décalage ou son fameux "step-back", un shoot pris à trois points après un pas en retrait. Depuis l'an dernier l'équipe joue l'essentiel de ses matches à domicile à White Plains, au nord de New York, après avoir fréquenté longtemps le Madison Square Garden.

"C'était un rêve pour moi d'être ici, donc je prends ce qu'on me donne", dit-elle. "J'essaye de me donner à fond. Pour moi, ce n'est que du bonus d'être ici. Donc il faut prendre tout positivement et tout donner."

Son coach s'amuse d'apprendre que Marine Johannès est régulièrement comparée, en France, à la star de NBA Stephen Curry. "Elle a un peu de ça, ce rebond." Katie Smith trouve le parallèle "légitime. Ça a du sens."

Pour l'instant, le physique tient, malgré plus de 60 matches cette saison. "C'est dur sur les jambes tous les jours", admet-elle, "mais j'essaye de faire attention, je fais de la récupération." La pause du All-Star Game, cette semaine, va lui permettre de souffler.

Pour la suite de la saison, Katie Smith prévoit de donner à la Française "au moins 15, 20 minutes par match". "Je pense qu'elle va avoir un gros impact sur ce que nous faisons, (...) en particulier en attaque. Nous en avons besoin."