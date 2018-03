"12 années à croire en moi plus que je ne l'ai jamais fait" : le bel hommage de Fourcade à Bouthiaux

"Je pense qu'il est temps pour moi de passer à autre chose". Mercredi, l'entraîneur de l'équipe de France masculine de biathlon, Stéphane Bouthiaux, a décidé de tourner la page, après onze saisons complètes, trois Jeux Olympiques et de nombreux souvenirs partagés avec ses athlètes, dont évidemment Martin Fourcade, rencontré dès 2006 au pôle France de Prémanon (Jura) puis retrouvé trois ans plus tard en équipe de France.

Un départ qui a forcément touché et fait réagir le quintuple champion olympique : "12 années à croire en moi plus que je ne l’ai jamais fait. Merci de m’avoir si bien guidé et tellement fait grandir. Merci de ta confiance et de ta générosité. Merci pour tout", a ainsi posté Martin Fourcade ce jeudi sur son compte Instagram. Un bel hommage.