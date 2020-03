83 victoires, 33 globes, quintuplé olympique : Fourcade, un palmarès hors du commun

En dix ans, de son tout premier podium, sur la grande scène olympique des Jeux de Vancouver, à la sortie de cet hiver 2020 en forme de crépuscule, Martin Fourcade a bâti un palmarès que seul le grand Ole Einar Bjoerndalen peut regarder les yeux dans les yeux. Le Français a tout gagné. Et souvent.

COUPE DU MONDE

Martin Fourcade est le seul, hommes et femmes confondus à avoir remporté à sept reprises le classement général de la Coupe du monde. En décrochant son 7e gros globe de cristal consécutif en 2018, le Français avait dépassé le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen et la Suédoise Magdalena Forsberg, sacrés à six reprises chacun. Samedi, il a manqué d'en ajouter un huitième pour deux petits points qui ont fait le bonheur de son rival Johannes Boe.

Il détient également le record du nombre de globes si l'on ajoute au classement général celui des différentes disciplines. Fourcade en totalise 33. Là aussi, il devance Bjoerndalen (25) et Forsberg (23). Ce record-là a de très bonnes chances de tenir un bon moment puisque aucun biathlète en activité, chez les hommes comme chez les femmes, n'atteint la barre des dix globes à l'issue de cette campagne 2019-2020.

Classement général Sprint Individuel Poursuite Mass start 2009-2010 X 2010-2011 2011-2012 X X X 2012-2013 X X X X X 2013-2014 X X X X 2014-2015 X X X 2015-2016 X X X X X 2016-2017 X X X X X 2017-2018 X X X X X 2018-2019 2019-2020 X X TOTAL 7 8 5 8 5

Mars 2012 : Martin Fourcade embrasse son premier gros globe de cristal. Six autres ont suivi...Getty Images

CHAMPIONNATS DU MONDE

A l'exception des Mondiaux d'Ostersund en 2019, Martin Fourcade a remporté au moins une médaille d'or dans chacune des éditions des Championnats du monde depuis 2011. Après avoir conquis deux nouveaux titres à Antholz-Anterselva le mois dernier, il achève sa carrière avec un total de 28 médailles, dont 13 en or. Fourcade possède 11 titres mondiaux en individuel, ce qui fait de lui l'égal de Ole Einar Bjoerndalen, même si, avec 45 médailles et 20 titres en comptant les relais, la légende norvégienne est intouchable.

Sprint Individuel Poursuite Mass start Relais Relais mixte Khanty-Mansiïsk 2011 Argent Or Bronze Ruhpolding 2012 Or Or Or Argent Nové Město 2013 Argent Or Argent Argent Argent Kontiolahti 2015 Or Bronze Argent Holmenkollen 2016 Or Or Or Argent Or Hochfilzen 2017 Bronze Bronze Or Argent Argent Ostersund 2019 Antholz-Anterselva 2020 Bronze Or Or

Vidéo - Il ne fallait pas être cardiaque : Entre Fourcade et Boe, tout s'est joué au dernier tir 01:37

JEUX OLYMPIQUES

Là encore, seul Bjoerndalen fait mieux que lui avec 13 médailles et 8 titres. Deux records. Mais Martin Fourcade n'a pas à rougir avec ses cinq titres olympiques et ses sept podiums au total. A l'échelle du sport tricolore, Jeux d'été et d'hiver compris, il est devenu à Pyeongchang à la fois le Français le plus titré (il est le seul quintuple champion olympique français) et le plus médaillé de toute l'histoire olympique.

Sprint Individuel Poursuite Mass start Relais Relais mixte Vancouver 2010 35 14e 34e Argent 6e - Sotchi 2014 6e Or Or Argent 6e Pyeongchang 2018 8e 5e Or Or Or

Martin Fourcade reçoit sa médaille d'or de la mass start à PeyongchangGetty Images

LES 83 VICTOIRES DE MARTIN FOURCADE

Martin Fourcade avait décroché la toute première victoire de sa carrière lors de la poursuite de Kontiolahti, le 14 mars 2010, soit dix ans jour pour jour avant la toute dernière course de sa carrière, également à Kontiolahti, également lors de la poursuite, ce samedi. Comme le Catalan a le sens du timing, il s'est adjugé son tout dernier succès là où tout avait commencé il y a une décennie.

Il boucle sa carrière avec un total de 83 succès en Coupe du monde, Championnats du monde ou Jeux Olympiques. S'il échoue à 13 longueurs des 95 victoires de Bjoerndalen, il avait répété ces dernières années qu'il ne prolongerait pas sa carrière dans le seul but de chasser ce record. "Ce n'est pas une obsession", nous avait-il confié il y a deux ans.

TOTAL Sprint Individuel Poursuite Mass start 2009-2010 3 1 2 2010-2011 3 1 2 2011-2012 8 3 1 3 1 2012-2013 10 3 3 2 2 2013-2014 7 1 2 2 2 2014-2015 8 3 2 2 1 2015-2016 10 3 2 4 1 2016-2017 14 5 1 6 2 2017-2018 11 2 1 5 3 2018-2019 2 1 1 2019-2020 7 2 2 2 1 TOTAL 83 23 15 30 15