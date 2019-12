Il était encore intouchable. Johannes Boe (19/20) a une nouvelle fois régné en maître en s'imposant sur la mass start du Grand-Bornand avec une avance insolente (42 secondes) sur le meilleur Français du jour, Emilien Jacquelin (19/20). Tarjei Boe vient compléter un podium derrière lequel échouent Quentin Fillon Maillet et Martin Fourcade. La cérémonie des fleurs est entièrement franco-norvégienne avec la 6e place de Dale.

Un top 6 franco-norvégien

Du haut de ses 24 ans, il n'était pas forcément celui que l'on attendait sur le podium parmi les Tricolores. Mais face à un Martin Fourcade quelque peu à la peine en ski (19/20), et un Quentin Fillon Maillet moins précis au tir (18/20) que sur son début de semaine, Emilien Jacquelin a montré que sa 7e place au classement général de la Coupe du monde était tout sauf un hasard. Sa montée en puissance cette saison permet de penser qu'il n'en est encore qu'aux prémices des performances qu'il peut désormais réaliser.

Et si la mass start du Grand-Bornand a permis de confirmer une chose, c'est bien l'écrasante supériorité de la Norvège, emmenée par des frères Boe inépuisables accompagnés du jeune Johannes Dale (6e), et de la France, qui place encore trois biathlètes dans le top 5 d'une course individuelle. Cette fois-ci, seuls Simon Desthieux (10e à 16/20) et Fabien Claude (19e à 14/20) sont restés à l'écart d'un duel franco-norvégien qui n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui.

Il faudra désormais patienter jusqu'à la nouvelle année, et l'étape d'Oberhof (ALL) dès le 9 janvier, pour suivre les nouvelles péripéties des deux meilleures nations du monde.