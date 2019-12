Le duel franco-norvégien tant attendu a finalement été arbitré par un Allemand, jeudi. Spécialiste de l'épreuve et auteur d'un sans faute au tir, Benedikt Doll s'est imposé sur le sprint 10km du Grand-Bornand devant le Norvégien Tarjei Boe (10/10), et le Français Quentin Fillon Maillet (10/10), qui décroche son premier podium à domicile.

Coupables de deux erreurs face aux cibles, les deux monstres de la discipline Johannes Boe et Martin Fourcade terminent respectivement quatrième et douzième. Avec 46 secondes de retard sur la tête, la poursuite de samedi s'annonce compliquée pour le Catalan.

Des tribunes pleines à craquer et une ambiance de rêve pour les Tricolores qui ont pris, jeudi, le départ de cette nouvelle manche de Coupe du monde, au Grand-Bornand pour la troisième fois de l'histoire. Après un début de saison canon des Français, et notamment un quadruplé lors de l'individuel d'Ostersund, la pression de courir à la maison a peut-être eu raison de leurs grandes ambitions. A l'exception d'un homme, Quentin Fillon Maillet, auteur d'une course quasi parfaite.

Très solide sur les skis depuis le début de saison, le troisième du classement général de la Coupe du monde 2019 a brillé devant un public entièrement conquis. Malgré deux premières étapes compliquées à gérer sur le pas de tir, le Jurassien n'a pas manqué une seule cible devant les dizaines de milliers de spectateurs arborant des bannières bleu-blanc-rouge. Fillon Maillet termine avec le neuvième temps de ski d'une course une nouvelle fois dominée en glisse par le Norvégien Johannes Boe.

Avantage Norvège dans le duel avec les Français

Le nouveau patron de la discipline n'a pourtant pas été irréprochable sur le pas de tir ensoleillé du Grand-Bornand. Alors qu'il marche sur la concurrence depuis le début de saison. Johannes Boe a étonnament été éjecté du podium, pour le dernier sprint avant sa pause paternité. Son frère aîné, Tarjei, s'est montré plus appliqué en blanchissant ses dix cibles pour prendre la 2e place du jour et revenir à quelques encablures de son petit frère au général de la Coupe du monde (32 points d'écart désormais). Pour compléter ce top 6, Erlend Bjoentegaard (5e) et Johannes Dale (6e) ont permis à la Norvège d'écraser les autres pavillons en trustant quatre des six premières places.

Côté Français, hormis la lueur Fillon Maillet, la déception s'est lue sur le visage des Desthieux (8e), Fourcade (12e) et autre Jacquelin (20e), qui avaient pourtant réalisé un début de course très prometteur en ne commettant aucune faute au tir couché avant de s'écrouler au debout. Antonin Guigonnat s'est même classé 59e et pourra participer de justesse à la poursuite de samedi.

Quant aux chefs de file, il faudra compter sur une folle remontée de Martin Fourcade (+46.9sec) et de Simon Desthieux (+36.4sec) pour espérer rejoindre Quentin Fillon Maillet sur un podium de nouveau à sa portée (+11.3sec). Vendredi, place au sprint féminin pour une éventuelle nouvelle victoire de Justine Braisaz, vainqueure de la mass start 2017 sur ce même site du Grand-Bornand.