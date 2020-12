Le dossard jaune et la dernière course de 2020, Marte Olsbu Roiseland (19/20) a fait le plein pour l'ultime rendez-vous des biathlètes avant les fêtes. La Norvégienne s'est imposée, ce dimanche, en solitaire sur la mass start d'Hochfilzen, la première course des reines de la saison. Derrière elle, sa compatriote Tiril Eckhoff (19/20) a fait exploser l'ancienne numéro 1 mondial, Dorothea Wierer (19/20), dans le dernier tour pour prendre la deuxième place, devant l'Italienne, qui s'est offert un premier podium cette saison. Première Française, Julia Simon a confirmé qu'elle était très rapide en skis mais toujours perfectible sur le pas de tir (17/20).