Biathlon

Hochfilzen - La démonstration norvégienne, deux Bleus dans le top 10 : les temps forts du sprint

HOCHFILZEN - En Autriche, les Norvégiens sont comme chez eux et ils l'ont prouvé en réalisant un quadruplé dans un sprint remporté par Sturla Holm Laegreid. Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin ont pris les 7e et 8e place d'une course dont voici les temps forts en vidéo.

00:03:07, 189 vues, il y a une heure