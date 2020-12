Hochfilzen

Promu leader des Bleus depuis la retraite de Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet (28 ans) s'est enfin rassuré après un début de saison compliqué. "Ce n'est pas un soulagement parce que je savais que la préparation avait été bonne, il fallait patienter, a expliqué le Français. Je suis heureux d'arriver au niveau que j'attendais et de me bagarrer avec les meilleurs. J'étais dans l'attente de faire une bonne course."

Fillon Maillet, qui a toujours clamé viser le classement général cette saison, espère désormais s'être libéré d'un poids pour la suite, à commencer par la poursuite de samedi. "Je suis déjà tourné vers demain, je sais qu'il y a de belles choses à aller chercher", a-t-il affirmé. Fabien Claude confirme de son côté sa belle forme actuelle avec un deuxième podium après sa deuxième position lors de la poursuite de Kontiolahti, dimanche. Il aurait même pu viser plus haut sans une ultime erreur fatale sur son tir debout. "Je suis content que ça ait tenu parce que je pensais que cette balle allait me coûter ultra cher et finalement je m'en sors très bien. Je suis très satisfait de ma forme pour l'instant", a-t-il réagi.

5 vainqueurs en 5 courses

Voir les Bleus sans succès est une déception dans un début de saison ouvert au possible avec cinq vainqueurs différents (les deux Boe, Samuelsson, Lagreid et Dale ce vendredi). Mais Quentin Fillon Maillet a de l'ambition : "Je veux être à la première place, j’espère un peu mieux encore. J’espère aller chercher quelque chose demain (samedi sur la poursuite, NDLR). Mais je suis très content.", a-t-il assuré à Nordic Magazine.

Sur cette seconde course du weekend, Fillon Maillet va s'élancer avec 17 secondes de retard sur Johannes Dale, vainqueur ce vendredi, mais surtout avec 24 d'avance sur Johannes Boe qui a confirmé ce vendredi qu'il n'était pas assez en forme pour écraser la Coupe du monde. "On a tous nos petits moments de faiblesse, ou de moins bien. C'est peut-être son passage", juge Fillon Maillet qui doit espérer le garder dans son rétroviseur samedi.

La poursuite, Fabien Claude connaît bien puisque c'est lui qui a débloqué le compteur tricolore la semaine dernière lors de celle de Kontiolahti. Malgré une faute, le Vosgien a prouvé qu'il était encore très fort sur les skis vendredi. "J’ai eu de très bons temps de ski dès le début. J’ai une forme qui me satisfait, comme je l’ai dit au coach. J’ai digéré l’entraînement et la préparation, je suis sur mon bon niveau et pas sur un pic de forme", a-t-il assuré pour Nordic Magazine. Un "bon niveau" donc qui lui permet de jouer le podium. Ça promet pour la suite.

Avec AFP

