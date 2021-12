La totale pour Quentin Fillon-Maillet ! Dans l'ambiance incandescente du Grand-Bornand, le Jurassien a fait coup double ce samedi en remportant la poursuite et en prenant la tête du classement général. Irréprochable derrière la carabine (20/20), Fillon-Maillet s'est imposé avec 16" d'avance sur le Russe Eduard Latypov et le Norvégien Vetle Sjastad Christiansen.

L'épilogue de la semaine, dimanche lors de la mass-start, s'annonce particulièrement alléchant : le Français portera devant son public le dossard jaune de leader.

Ad

Annecy-Le Grand Bornand Oeberg a résisté au retour de Simon pour s'imposer : les temps forts de la poursuite IL Y A 2 HEURES

Parti en quatrième position à 21 secondes Johannes Boe, Fillon-Maillet a profité des erreurs du Norvégien (2 fautes dès le premier tir) puis de Latypov (1 erreur sur le deuxième tir) pour se retrouver en tête de course dans le 3e tour, en compagnie du Russe et de son compatriote Emilien Jacquelin. Pour montrer qui était le patron, il a fait l'effort dans le dernier talus du circuit pour pouvoir s'installer sur la cible n°1 pour le premier tir debout. Une stratégie payante. Latypov (1 faute) et Jacquelin (2 fautes) ont cédé. Pas Fillon-Maillet.

Premier succès au Grand-Bornand

Seul en tête avec une demi-minute d'avance sur ses premiers poursuivants, il a alors parfaitement résisté à l'immense pression qui pesait sur ses épaules lors du dernier tir, devant tout un public acquis à sa cause. Les cibles sont à nouveau tombées. Toutes. Il n'avait alors, dans son dernier tour, plus qu'à savourer son triomphe. Le huitième de sa carrière, le deuxième de l'hiver. Et le premier au Grand-Bornand.

"Tu as été grandiose". Les mots sont de Martin Fourcade, venu féliciter son ancien coéquipier juste avant la cérémonie protocolaire. Ce triomphe à domicile s'accompagne du dossard jaune de leader du classement général. Une première dans sa carrière. Pour respectivement trois et quatre points, il devance l'ancien leader Sebastian Samuelsson (11e ce samedi) et Emilien Jacquelin (9e).

Ce dernier était pourtant en excellente position pour prendre la tunique. Mais il a laissé passer sa chance en craquant lors des deux tirs debout (2 puis 3 fautes). Il aura une nouvelle opportunité dès dimanche, lors de la mass-start. Fillon-Maillet, déjà vainqueur d'une première poursuite à Hochfilzen le week-end dernier, s'empare également du dossard rouge de la spécialité. Encore au détriment de Jacquelin (11 points d'écart).

Troisième Français du jour, Fabien Claude a réalisé une superbe remontée (40e à 14e) grâce à un 19/20. Simon Desthieux s'est contenté de la 17e place (4 fautes). Antonin Guigonnat s'est lui classé 23e en dépit de 5 erreurs. Ces trois-là seront également de la partie lors de la mass-start.

Annecy-Le Grand Bornand Une superbe remontée et une belle deuxième place pour Simon IL Y A 3 HEURES