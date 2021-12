Biathlon

Annecy-Le Grand Bornand - Revivez la victoire de Quentin Fillon Maillet sur la poursuite

ANNECY-LE GRAND BORNAND - Quentin Fillon Maillet a décroché le plus beau succès de sa carrière, ce samedi, sur la poursuite. Face à une foule en délire, le Français a parfaitement maîtrisé ses émotions et gérer la pression pour s'offrir un 20/20 au tir et un grand moment de communion avec le public. Revivez les temps forts de sa victoire en vidéo.

00:03:00, il y a 27 minutes