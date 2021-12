C'est la course de la résurrection pour Julia Simon. Après un début de saison totalement raté, Julia Simon s'était un peu rassurée, jeudi, en terminant 13e du sprint. La poursuite de ce samedi était pour elle l'occasion de confirmer. Et cela a été fait de manière magistrale, avec un 19/20 qui lui a permis de remonter à la 2e place derrière Elvira Oeberg. La gagne était même toute proche. Malgré une faute sur son dernier tir, Simon n'avait que 3" de retard sur la Suédoise à l'entame du dernier tour. Mais elle n'avait plus les ressources pour se rapprocher davantage. Qu'importe, ce premier podium de l'hiver est pour elle une immense bouffée d'oxygène, à la veille de la mass-start, son format de course fétiche.

Ad

On trouve deux Oeberg sur le podium. Une première cet hiver. Vingt secondes après Elvira, la grande soeur Hanna Oeberg a franchi la ligne d'arrivée en 3e position malgré deux fautes au tir. Lauréate du sprint, Marte Olsbu Roeiseland a fait la course en tête avant de craquer sur le premier tir debout (deux fautes). Avec un 17/20, la Norvégienne prend tout de même la 4e place et conserve son dossard jaune de leader avec 52 points d'avance sur Elvira Oeberg. Loin du compte ce samedi, les Biélorusses Dzinara Alimbekava (11e, 3 fautes) et Hanna Sola (24e, 5 fautes) sont désormais respectivement repoussées à 74 et 88 points.

Annecy-Le Grand Bornand La fusée Boe a mis tout le monde d'accord : Le résumé du sprint en vidéo IL Y A 21 HEURES

Meilleur temps de ski pour Braisaz-Bouchet

Pour les Françaises, c'est déjà le 8e podium de l'hiver, deux jours après la 2e place d'Anais Bescond. Cette dernière a encore réalisé une très belle course (6e, 19/20). Mais il lui en manquait peu sur les skis pour monter à nouveau sur la boîte, qui lui a échappé pour 19 secondes. Malgré un 16/20, Anaïs Chevalier-Bouchet a remonté 12 places pour finir 14e. Justine Braisaz-Bouchet est 17e en dépit de cinq fautes face aux cibles. C'est elle qui a réalisé le meilleur temps de ski, avec 13" et 20" d'avance sur Elvira et Hanna Oeberg.

Annecy-Le Grand Bornand Boe débloque son compteur, Fillon Maillet au pied du podium IL Y A UN JOUR