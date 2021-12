Il avait tout pour craquer. Alors c'est ce qu'il a fini par faire. Samedi, au Grand-Bornand, devant sa famille et un public complètement acquis à sa cause, Quentin Fillon Maillet s'est laissé quelque peu envahir après le coup de chapeau qu'il venait de réaliser. Avec un succès sur la poursuite devant son public , la tête du classement de la spécialité mais aussi du général, le Jurassien a tout raflé.

"QFM" l'avait déjà emporté la semaine dernière , à Hochfilzen, et son armoire à trophées (huit succès en carrière) est de plus en plus fournie. Mais jamais il n'avait eu droit à pareille émotion. Après un tir parfait (20/20), le biathlète de 29 ans a pu savourer et boucler l'épreuve avec le drapeau tricolore en main, sous les vivats d'un public nombreux.

Fillon Maillet : "J'ai essayé de me souvenir de ce que faisait Martin Fourcade dans cette situation"

Fillon Maillet a pris les devants

"Ce n'est que du bonheur, a-t-il confié à notre micro. La célébration après le tir, profiter du dernier tour avec le staff, le public, franchir la ligne avec le drapeau, en France… c'est vraiment une journée exceptionnelle. Je suis vraiment très fier. Je commence à avoir quelques victoires, quelques podiums et des belles émotions. Mais celle-ci, elle est exceptionnelle."

Si Fillon Maillet a pu se laisser déstabiliser après coup, c'est avant tout parce qu'il a su rester de marbre avant. Alors que ni Sebastian Samuelsson, ni Johannes Boe, ni aucun autre homme ne parvient à installer une domination nette depuis le début de la saison, la victoire est encore revenue à celui qui a su le mieux gérer la guerre des nerfs.

A ce petit jeu, le leader du général a donné une sacrée leçon, ce samedi. Dans le 3e tour, il a fait l'effort sur les skis pour pouvoir prendre les devants sur le premier tir debout, et ainsi mettre la pression sur Emilien Jacquelin et Eduard Latypov. Résultat ? Les cibles de "QFM" sont toutes tombées. Son compatriote (2 fautes) et le Russe (1 faute), ont flanché.

Le silence était assez perturbant

"C'était une démonstration de Quentin, a analysé le géant Martin Fourcade à notre micro. C'est un athlète qui a un très gros potentiel en ski surtout sur les stations en altitude comme ici. Lorsqu'il déroule comme ça au niveau du tir... C'était pas loin de la perfection en biathlon. C'est une grosse démonstration. Demain, il y en aura deux ou trois qui seront vexés. Je pense que Boe l'a un peu en travers. Emilien, aussi. Quentin était simplement imbattable."

L'émotion de Quentin Fillon Maillet après sa victoire au Grand-Bornand sur la poursuite, le 18 décembre 2021 Crédit: Getty Images

Imbattable. Et imperturbable. Y compris juste avant de conclure, lorsqu'il est arrivé sur le dernier pas de tir en sentant tout le public retenir son souffle. "Le silence était assez perturbant, a-t-il avoué. Là, j'arrive seul face à la victoire. Il n'y a que moi pour décider d'aller la chercher ou non."

Pour appréhender ce moment-là, le Tricolore s'est souvenu du meilleur exemple. "J'ai essayé de me rappeler ce que faisait Martin Fourcade dans cette situation, a-t-il précisé. Il gérait tellement bien l'approche du dernier tour, du dernier tir… J'avais envie de lever le poing comme lui après la dernière cible." Finalement, il a levé les deux mains. Et applaudit. Comme un paquet de monde autour de lui.

