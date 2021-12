Décembre 2019. L’étape du Grand-Bornand est un jubilé qui ne dit pas son nom. Personne ne sait encore que Martin Fourcade s’apprête à prendre sa retraite, trois mois plus tard. Mais personne ne se berce d’illusions non plus : il y a de grandes chances que ce soient ses dernières tours de piste sur le sol français. Alors, tout le monde profite. Imprime du mieux possible sur sa rétine le moindre geste du champion français le plus titré aux Jeux Olympiques. C'était mon cas, dans les tribunes pleines du stade Sylvie Becaert. Les conditions ne s'y prêtaient pas du tout, avec cette pluie frigorifiante qui transformait les abords de la piste en bourbier : mais chacun donnait l'impression d'être un privilégié.

Martin Fourcade, lors du sprint du Grand Bornand - 19/12/2019 Crédit: Getty Images

Pour Fourcade, ce dernier passage au Grand-Bornand n'est pas resté dans les annales, sportivement parlant (12e, 7e et 5e). Paradoxalement, cela ne l’a pas empêché de ressentir “de très belles émotions”, comme il l’explique dans son livre “Un dernier tour de piste” : “J’ai apprécié l’ambiance de folie, le soutien populaire énorme. Cette étape française est une vraie réussite et cela me touche profondément. Je réalise, pour avoir vécu la première Coupe du monde ici (2013, ndlr), que le changement, la montée en puissance, s’est fait pendant mes années au sommet de la discipline. Alors, sans me prendre pour un autre, mais sans non plus jouer les faux modestes, je sais que j’ai apporté ma contribution à l'avènement de cet événement.”

Les héritiers entretiennent la flamme

Le biathlon français existait avant lui, et plutôt bien même, mais Fourcade l’a hissé à un niveau de popularité jamais vu, en l'exportant dans des foyers qui n'avaient jamais mis une paire de skis aux pieds. Deux ans plus tard, le Catalan n’est plus là. Mais le Grand-Bornand si. La station de Haute-Savoie s'apprête même à battre son record de spectateurs de jeudi à dimanche (70 000 contre 62 000 en 2019). Elle s’installe sur la durée comme un rendez-vous incontournable du circuit. Après 2013, 2017, 2019 et donc 2021, la Coupe du monde a déjà prévu d’y revenir en 2022, 2024 et 2025. Cette récurrence du rendez-vous bornandin est l’un des legs de l'ère Fourcade. Et elle semble aujourd'hui d’autant plus “naturelle" que les héritiers du septuple vainqueur du gros globe entretiennent parfaitement la flamme.

Je ne vous apprends rien : la France est restée une nation majeure du biathlon malgré le départ de sa tête d’affiche. Cela n’avait pourtant rien d’évident, il y a quelques années. De 2011 à 2018, la contribution de Fourcade dans le total des podiums français, en ne prenant compte que ses résultats individuels, oscillait entre 45% et 68%. Soit a minima presque la moitié. La “Fourcade-dépendance” était nette. La dynamique des Bleus n’a pourtant que peu souffert en 2019, lors du “blackout” connu par sa vedette. En écartant les 3 podiums apportés par le Catalan cette saison-là, les Bleus étaient montés 29 fois sur la boîte. Un “total hors Fourcade” inédit au XXIe siècle. Et qui a lui-même été battu les deux années qui ont suivi, dont la saison passée, qui était la première post-Fourcade.

Saison Podiums français Contribution de Fourcade 2022 (au 15 décembre) 14 / 2021 34 / 2020 (dernière saison de Fourcade) 51 20% (10) 2019 32 9% (3) 2018 42 55% (23) 2017 50 44% (22) 2016 37 43% (16) 2015 29 41% (12) 2014 22 68% (15) 2013 31 61% (19) 2012 31 45% (14) 2011 23 52% (12) 2010 (1er podium de Fourcade) 20 25% (5) 2009 12 / 2008 12 / 2007 (dernière saison de Poirée) 26 /

Le témoin a été transmis avec brio, la dynamique conservée. Là encore, l'histoire récente nous enseigne que c'était loin d'être assuré. La santé sportive des Bleus était dans un tout autre état après l’ère-Raphael Poirée. Les deux saisons qui avaient suivi sa retraite (2008, 2009) avaient chacune été ponctuées de 12 podiums. La première post-Fourcade en a totalisé presque trois fois plus (34). Et l’an II après “M.C.” est parti sur de meilleures bases encore.

Avant le Grand-Bornand, les Bleus comptent déjà 14 podiums en 16 épreuves. Aucune autre nation n’a fait mieux (11 pour la Norvège, 10 pour la Suède). Ce bilan provisoire est d’autant plus radieux qu’il ne tient pas sur les épaules d’un seul homme. Mais sur celles de six biathlètes, trois hommes (Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux) et trois femmes (Anais Chevalier-Bouchet, Anais Bescond, Justine Braisaz-Bouchet). Pour ne rien gâcher, on sait que le réservoir est encore plus profond que ça. Fabien Claude, Antonin Guigonnat et Julia Simon ont eux aussi le talent pour apporter leur contribution. Le biathlon français n’a donc pas seulement survécu à Martin Fourcade. Il a su se réinventer, se densifier, pour rester au sommet. Et l'intérêt de l'étape du Grand-Bornand, toujours grandissant, en est une manifestation.