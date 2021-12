Biathlon

Quentin Fillon Maillet : "J'ai essayé de me souvenir de ce que faisait Martin Fourcade dans cette situation"

Quentin Fillon-Maillet a remporté samedi la poursuite (12,5 km) du Grand-Bornand et a pris la tête du classement général de la Coupe du monde, samedi. Le Français a exprimé tout son bonheur au micro d'Eurosport et a fait référence à Martin Fourcade, nouveau consultant de la chaîne, et exemple absolu pour QFM.

00:01:17, il y a une heure