A la recherche de son meilleur niveau depuis le début de la saison, Quentin Fillon Maillet "espère monter en puissance" et, enfin, se hisser sur le podium au Grand-Bornand (Haute-Savoie), troisième étape de la Coupe du monde de biathlon, de jeudi à dimanche.

Que considérera-t-il comme une semaine réussie dans la station haut-savoyarde ? La réponse de QFM fuse : "Trois podiums. Dont une victoire." La preuve, en dépit d'une entame pas à la hauteur de ses ambitions, que le double champion olympique en titre et tenant du gros globe de cristal, continue de viser haut malgré les vents contraires. "Même s'il n'y en a que deux, je serai content", nuance-t-il.

Peut-être parce qu'après cinq courses individuelles disputées, Fillon Maillet court toujours après un premier podium individuel. Une seule fois, il s'est fait une place dans le top 5, au bout de la poursuite de Hochfilzen (Autriche) dimanche, la dernière course en date.

Sinon, le Jurassien de 30 ans n'a eu que deux top 10 et deux top 15 à se mettre sous la dent. Si on veut voir le verre à moitié plein néanmoins, il n'a fait que progresser au classement au fil des départs, de quinzième de l'individuel d'ouverture de la saison fin novembre à quatrième dimanche dans le Tyrol autrichien - un résultat qui lui avait redonné le sourire, quand le doute gagnait du terrain.

Galvanisé par l'atmosphère

"J'espère monter encore en puissance pour cette étape au Grand-Bornand", avance prudemment Fillon Maillet mercredi. "C'est difficile de dire quel sera mon état de forme, mais j'aime bien le profil de la piste, le pas de tir, le public est à mon avantage. J'ai envie de prendre du plaisir et on verra ce que ça donne", poursuit-il à la sortie de l'entraînement, suivi par plus d'une centaine de personnes même sous la pluie. Quelque 60.000 spectateurs sont attendus jusqu'à dimanche.

"Des (étapes de) Coupe du monde comme celles-ci, avec cette ferveur, toutes ces personnes là pour nous, je n'ai pas 36 occasions d'en vivre. Cette atmosphère me galvanise. Il faut que j'en profite au maximum, aussi pour m'en servir dans la performance", projette-t-il.

Avant la pause de fin d'année, trois courses masculines sont au programme : sprint jeudi (à partir de 14h10), poursuite samedi (12h10) et mass start, la première de l'hiver, dimanche (12h10). Pour l'instant, la comparaison avec Johannes Boe, son principal rival, n'est pas flatteuse pour Fillon Maillet.

Boe en chiffres depuis le début de la saison, ça donne quatre victoires individuelles en cinq courses, précisément deux doublés sprint-poursuite, et même six succès d'affilée en incluant les relais. Au classement général de la Coupe du monde, ça se matérialise par plus de 200 points d'avance sur son adversaire français, seulement huitième.

"Pour aller le chercher, c'est compliqué"

"Aujourd'hui, avec ses temps de ski et la qualité de son tir, pour aller le chercher, surtout s'il fait le plein au tir, c'est compliqué", convient QFM. Mais "je ne désespère pas, reprend-il. Ma forme va continuer à monter, et j'ai été capable de rivaliser avec lui, même pendant ses grandes années, de temps en temps."

"Je sais par expérience qu'une course mal embarquée peut se finir très bien parfois. Ca marche aussi sur une saison", estime Fillon Maillet. "Quentin est toujours le même, avec beaucoup d'envie, des objectifs très élevés. Il sort d'une saison pleine, on accepte peut-être moins qu'il soit septième ou huitième, et lui aussi, décrit Vincent Vittoz, l'entraîneur de l'équipe de France masculine.

"Maintenant, il est en phase montante, et par le passé, il a souvent bien réussi les troisièmes semaines (de compétition). C'est quelqu'un qui arrive à bien enchaîner les efforts et je pense que la poursuite de Hochfilzen l'a quand même un peu rassuré, positive-t-il. Là, il a trois belles courses devant lui pour montrer ce qu'il sait faire." "J'espère que d'ici le Grand-Bornand j'aurai les bras et le doigt pour aller chercher la victoire", se fixait le quintuple médaillé olympique de Pékin au début du mois. A lui de jouer.

