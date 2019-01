Anterselva : Johannes Boe signe un nouveau succès en sprint, Guigonnat 3e devant Fourcade

Et de dix pour Johannes Boe ! Sur le site à haute altitude d'Antholz-Anterselva, le Norvégien n'est toujours pas descendu de son nuage sur lequel il trône depuis le début de l'hiver. Le leader de la Coupe du monde a remporté le sprint italien ce vendredi, décrochant ainsi sa dixième victoire sur les treize disputées cette saison. Malgré une faute au tir, il s'est imposé devant son compatriote Erlend Bjoentegaard (+17''5) et un impressionnant contingent tricolore. Quatre Français ont terminé dans le top 7, à commencer par Antonin Guigonnat, 3e à 20''2, qui a chipé le podium à Martin Fourcade pour une seconde (4e, +21''3).

Le Catalan pensait tenir enfin son premier podium après sept courses de disette. Il avait fait le job au tir, effaçant toutes les cibles (10/10) en prenant son temps. Mais sur les skis, une nouvelle fois, la magie n'était pas au rendez-vous. Deuxième à la sortie du tir debout, il a finalement été dépassé par Bjoentegaard (10/10)) et Guigonnat (9/10), perdant notamment 21'' sur son compatriote lors de la dernière boucle. C'est la troisième fois que Fourcade termine à la quatrième place depuis janvier.

Quatre Français dans le top 7

Comme Guigonnat, qui signe son quatrième podium en carrière et son deuxième de l'hiver, Simon Desthieux (6e à 33''5) et Quentin Fillon Maillet (7e à 33''7) ont signé une remontée mémorable lors du dernier tour. Les trois Français possèdent d'ailleurs les trois meilleurs temps sur ces derniers 3,3km, un exploit alors que Johannes Boe possède lui le meilleur temps total de ski sur les 10km. Desthieux et Fillon Maillet pourront néanmoins regretter leur imprécision au tir, ayant commis chacun deux erreurs.

Boe a lui parfaitement géré son affaire. Une nouvelle fois. Confiant après son tir couché (5/5), il a limité la casse sur le debout (une faute) pour aller chercher tranquillement sa 32e victoire en carrière. Il en est à dix cette saison. C'est une de plus que son total de l'an dernier, qui était alors son record. Le record absolu, détenu par Martin Fourcade, se rapproche doucement (14). Dès samedi (15h30), Boe pourra briguer un onzième succès à l'occasion de la poursuite. Où les Français auront quatre belles cartes pour tenter de perturber l'hégémonie du Scandinave. Le top 7 se tient en un peu plus de 30 secondes.