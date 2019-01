Anterselva : Un grand Boe devant... quatre Bleus sur la poursuite !

Johannes Boe est intraitable. Malgré une performance moyenne au tir (au couché, notamment : 8/10), le Norvégien a décroché un onzième succès cette saison, en quatorze courses. Il a remporté ce samedi la poursuite d'Anterselva, en Italie, devant… quatre Français ! Antonin Guigonnat, dans le match pour la gagne jusqu'au troisième tir, a pris la 2e place, à 34"8 du dossard jaune, Quentin Fillon Maillet a battu Simon Desthieux au sprint pour la 3e (+40"6), tandis que Martin Fourcade a une nouvelle fois été trop court dans le dernier tour (5e, +50"9).

Parti en tête à la suite de son sprint vainqueur de vendredi, Johannes Boe (17/20) a d'abord ménagé le suspense. Ses deux fautes au tir couché, une par passage face aux cibles, ont permis à Antonin Guigonnat de skier avec lui, durant la troisième boucle. Simon Eder, également revenu au contact, a vite craqué, mais le Français s'est accroché. Le premier debout lui a été fatal, mais son 19/20 lui a permis de rester dauphin de celui qui écrase la Coupe du monde cette saison.

Vidéo - D'abord fébrile au tir, Boe a endigué à la vague bleue 01:50

Trois Bleus pour un podium

Pour Martin Fourcade (17/20), Quentin Fillon Maillet (18/20) et Simon Desthieux (18/20), la poursuite a bien porté son nom. Tous trois ont pris un tour de pénalité dès le premier exercice carabine en main. Ils n'ont jamais été en tête de la course, mais ont toujours été en embuscade, au moins pour monter sur la boîte. Ils sont ainsi sortis du pas de tir pour la dernière fois de la journée au coude-à-coude, loin de Boe et Guigonnat, à la lutte pour le podium, avec plus de 10 secondes d'avance sur Arnd Peiffer et Alexander Loginov.

Dans l'ultime tour de circuit, sur ce site d'Anterselva situé à 1600 mètres d'altitude, Martin Fourcade a été le moins fort du trio tricolore. Auteur d'une faute de plus au tir, il a été décroché juste avant le sprint final, que Fillon Maillet a lancé en tête, résistant jusqu'au bout à Desthieux, à la photo-finish. Pour Fourcade, comme pour Desthieux (qui court après un podium depuis le début de la saison), ce résultat "collectif" aura sans doute un goût amer. Il n'en reste pas moins exceptionnel, au lendemain d'un tir groupé déjà remarquable.